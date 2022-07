Réorganisation chez Editis : les maisons d'édition Perrin et Robert Laffont annoncent un rapprochement

Les éditions Perrin ont annoncé lundi leur "rapprochement" avec les éditions Robert Laffont, au sein du même groupe Editis, qui se dirige vers une réorganisation du fait du rachat de son concurrent Hachette.

"Les éditions Robert Laffont et les éditions Perrin entament un rapprochement", ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué commun. L’objectif de Sophie Charnavel et Benoît Yvert, dirigeant respectivement les éditions Robert Laffont et Perrin, est de "mettre en avant la complémentarité de leurs catalogues", et "de démultiplier leurs positions en librairies et auprès du public", précise le communiqué.

Editis est depuis son rachat en 2018 la filiale édition du groupe Vivendi, propriété du milliardaire Vincent Bolloré. Or, en réussissant en mai son offre publique d'achat sur Lagardère, Vivendi a mis la main sur son plus gros rival dans le secteur, Hachette Livres.

Vivendi possède donc provisoirement les numéros un et deux de l'édition, et va devoir procéder à des cessions pour éviter une position dominante, conformément aux règles européennes de la concurrence. Mais le groupe ne communique pas sur ses intentions.

"Accélérer leur développement"

"Premier éditeur français d'histoire, les éditions Perrin souhaitent accélérer leur développement, grâce à un partenariat dynamique avec le premier éditeur de littérature générale du groupe Editis, Robert Laffont", ont-elles ajouté. Les détails et implications futures de ce rapprochement n'ont pas été divulgués.

Perrin, qui avait pris ce nom après le rachat en 1884 par Émile Perrin, fut aussi autrefois éditeur de littérature, entre autres du premier livre d'André Gide en 1891. La maison se consacre entièrement à sa spécialité, l'histoire, depuis 1945.

Perrin est par exemple l'éditeur du prix Goncourt de la biographie 2022, décerné en mai à Jean-Pierre Langellier pour celle du poète et chef d'État Léopold Sédar Senghor.

Rachetée par le Groupe de la Cité en 1959, la maison a ensuite fait partie de Havas, puis de Vivendi Universal Publishing, et enfin d'Editis, où elle fut d'abord liée à une autre maison du groupe, les éditions Plon. Elle avait pris son indépendance à l'occasion d'une réorganisation du groupe en octobre 2020.

Robert Laffont est un éditeur généraliste, celui entre autres des romanciers Marc Levy ou Ken Follett.