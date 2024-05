Prix Essai et Roman France Télévisions 2024 : Beata Umubyeyi Mairesse et Sophie Divry récompensées

Vingt-deux jurés ont décerné ce mercredi à Beata Umubyeyi Mairesse, pour son essai "Le Convoi" et à Sophie Divry pour son roman "Fantastique histoire d'amour" les Prix France Télévisions

"Je suis très contente du Prix France Télévisions, c'est un prix populaire, mon livre est un roman populaire aussi", s'enthousiasme Sophie Divry, autrice de Fantastique histoire d'amour, ouvrage pour lequel elle a reçu ce mercredi 29 mai 2024 le Prix Roman France Télévisions. Beata Umubyeyi Mairesse partage sa joie. L'autrice du récit Le Convoi est lauréate du Prix Essai. Elle y évoque le génocide des Tutsis au Rwanda. "Mon livre s'adresse aussi aux personnes qui racontent les histoires, notamment aux journalistes. Recevoir le Prix France Télévisions est quelque chose de très symbolique".

Créés en 1995 par France Télévisions, ces deux Prix récompensent les auteurs d’un essai et d’un roman parus en langue française dans l’actualité littéraire de l'année. Six ouvrages ont ainsi été sélectionnés dans chaque catégorie par Olivia de Lamberterie, Anne-Marie Revol, Augustin Trapenard (président du jury), Sarah Briand et Inès De La Motte Saint-Pierre, tous spécialistes de la littérature intervenant sur les antennes de France Télévisions. Vingt-deux lecteurs venus de toute la France ont ensuite voté pour choisir les lauréats.

"Fantastique histoire d'amour" : thriller, science et alchimie

Septième roman de Sophie Divry, Fantastique histoire d'amour est un récit au croisement des genres littéraires. Au croisement des narrations aussi. D'un côté, il y a Bastien, un inspecteur du travail d'une quarantaine d'années, le moral toujours dans les chaussettes et le nez souvent dans la bouteille. De l'autre, il y a Maïa, une journaliste scientifique sportive et tête en l'air mise à la porte de son journal. Entre les deux : un accident qui s'avère être un homicide, un compacteur de plastique et des cristaux "magiques" fabriqués par des physiciens pas vraiment consciencieux.

Au confluent du thriller, de la romance et de la science-fiction, Fantastique histoire d'amour se pose comme un roman prolifique où tout semble possible. Écrit en partie durant le confinement, l'autrice place en son cœur la rencontre, le contact et la présence humaine.

"Fantastique histoire d'amour" de Sophie Divry (Seuil, 506 pages, 24 euros).

"Le Convoi" : transmission et réappropriation trente ans après le génocide des Tutsis

Paru en janvier 2024, année qui marque le trentième anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, Le Convoi retrace une partie de l'itinéraire de Beata Umubyeyi Mairesse. L'autrice franco-rwandaise, s'était illustrée dans la fiction avec Tous tes enfants dispersés (Autrement, 2019) et Consolée (Autrement, 2022). Pour cet essai, elle raconte l'opération humanitaire qui a sauvé sa vie, celle de sa mère, et de milliers d'enfants en juin 1994. Ce récit se mêle à l'histoire de l'enquête qu'elle mène depuis près de quinze ans, notamment pour retrouver des images réalisées à l'époque.

Entre recherche d'archives, quête de témoignages et souvenirs personnels, Le Convoi est aussi une manière de se réapproprier le récit de ce génocide encore souvent appréhendé en France à travers un regard occidental. L'autrice interroge la place des journalistes, des survivants et des humanitaires. En filigrane, elle convoque la mémoire d'autres génocides. Un récit bouleversant sur la survie des uns et sur l'oubli des autres.

"Le Convoi" de Beata Umubyeyi Mairesse (Flammarion, 320 pages, 21 euros).