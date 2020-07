MonLivreDeLété, un prix initié par France Télévisions, invite à la lecture sous le parasol : voici les lauréats

Le prix France Télévisions #MonLivreDeLété vient d'annoncer ses lauréats et le nom de sa grande jurée. 5 idées d'ouvrages, roman, BD, essai pour les grands et les petits à emmener dans sa valise cet été.

Fermeture des librairies, reports des sorties littéraires, annulation des manifestations annuelles comme le salon Livre Paris, etc. : le confinement a sérieusement frappé le secteur du livre. Pour marquer le coup du déconfinement, France Télévisions a lancé la campagne #MonLivreDeLété. Du 8 au 24 juin, les Français ont pu voter pour leur livre d’été préféré. Au total, cinq catégories : roman, essai, BD, album et roman jeunesse. Un prix a aussi été décerné à la meilleure critique réalisée par un votant.

Des lectures parfaites pour l'été

Amanda Sthers, autrice et scénariste, remporte le prix du roman de l’été pour Lettre d’amour sans le dire, aux éditions Grasset. Elle y raconte l’histoire d’Alice, une femme de 48 ans, qui tombe amoureuse de son masseur japonais et renoue avec le bonheur.

Le bonheur, presque un filon tellement ça plaît. Pour preuve, c’est aussi le thème du lauréat dans la catégorie Essai : L’Histoire mondiale du bonheur sous la direction de François Durpaire aux Editions Cherche-midi. Le tome 7 de l’adaptation du classique de Proust, À la recherche du temps perdu par François Durpaire, arrive quant à lui, premier dans la catégorie BD.

Pour les plus jeunes, Alma, le vent se lève s’illustre dans la catégorie Roman jeunesse. De Timothée de Fonbelle, ce livre nous plonge dans la vie d’une adolescente noire, en pleine période de l’esclavage. Quand la fiction rejoint l'actualité... L’Album jeunesse de Christine Roussey 6 histoires de Mirabelle et Viandojus, aux éditions La Martinière jeunesse est également récompensé. Mirabelle, une petite fille espiègle, en est l’héroïne avec son fidèle acolyte, Viandojus, un sanglier.

Inciter à retourner en librairie

En plus de voter dans chaque catégorie, les participants pouvaient réaliser une critique sur un ouvrage - en langue française et publié entre septembre 2019 et juin 2020 - de leur choix. Sandra Garde, de son état inspectrice des finances publiques de 46 ans, venant de Savoie, déroche le titre de Grande Jurée du Prix France Télévision #MonLivreDeLété grâce à sa critique de Lettre d'amour sans le dire. Voici sa plume : "C'est la lettre pudique et impudique d'une femme comblée de découvrir la douceur et la possibilité d'un bonheur. Elle nous livre son histoire, elle lui raconte leur histoire d'amour qui n'existe pas, elle invente pour lui le récit de leur amour à éclore. Elle ne lui dit pas combien... Rêvez la suite, écrivez des lettres d'amour, teintez votre été de cette délicatesse amoureuse... Lisez Amanda Sthers, sa lettre d'amour sans le dire."

En impliquant les lecteurs, l'idée derrière #MonLivreDeLété est de redonner le goût à la lecture de manière légère mais surtout d'encourager les publics à retourner dans les lieux culturels comme les bibliothèques ou les librairies. Chacun peut continuer à partager ses choix de l'été sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MonLivreDeLété.

Liste complète des lauréats

Catégorie Roman – Lettre d’amour sans le dire d’Amanda Sthers aux éditions Grasset.

Catégorie Essai – L’histoire mondiale du bonheur de François Durpaire aux Editions Cherche-Midi.

Catégorie BD – À la recherche du temps perdu T07 - Autour de Madame Swann - Première partie de Stéphane Heuet – Editions Delcourt

Catégorie Album Jeunesse - 6 histoires de Mirabelle & Viandojus de Christine Roussey - La Martinière jeunesse

Catégorie Roman Jeunesse – Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle – Gallimard Jeunesse

Grande Jurée du Prix France Télévision – Sandra Garde pour sa critique du roman d’Amanda Sthers, Lettre d'amour sans le dire.