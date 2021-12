La romancière américaine Anne Rice, autrice du célèbre "Entretien avec un vampire", est morte à 80 ans

La romancière Anne Rice, célèbre autrice de romans fantastiques, est décédée le 11 décembre 2021 des suites d’un accident vasculaire cérébral, à l'âge de 80 ans. Son fils Christopher l'a annoncé sur sa page Facebook et Twitter : “Anne nous a quittés presque dix-neuf ans jour pour jour, après que mon père, son mari Stan, est décédé”.

This is Anne’s son Christopher and it breaks my heart to inform you that earlier tonight Anne passed away due to complications resulting from a stroke. Below is the statement I shared on her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/jIHYg6uewI