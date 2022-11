"La falaise aux suicidés", un polar signé Joseph Macé-Scaron sur la plage d'Etretat

Dans la collection "Terre Sombres" (Les Presses de la cité), des romans policier qui se déroulent dans les régions françaises, Joseph Macé-Scaron détient la carte normande. Son livre paru en octobre, La Falaise aux suicidés, a pour décor la grève aux pieds des falaises d'Etretat. L'intrigue débute avec un corps découvert en bas des murailles de calcaire.

La légende noire d'Etretat

"Il va y avoir deux enquêteurs. Une enquêtrice, qui est une jeune femme archiviste, et le capitaine de gendarmerie d'Etretat, un jeune homme. Ce qu'ils vont mettre à jour, c'est la légende noire d'Etretat", raconte Joseph Macé-Scaron.

Cet ancien journaliste qui avait défrayé la chronique pour une affaire de plagiat signe ici son premier roman policier. Il a immédiatement pensé à Etretat pour brosser un décor en arrière-plan de l'intrigue policière. "Je voulais donner un autre visage d'Etretat, pas un Etretat en carton-pâte. Mais un endroit plus mystérieux, profond, presque plus aristocratique qu'un Etretat un peu trop livré au tourisme qu'on nous vend aujourd'hui à tort et à travers", poursuit l'écrivain.

Crimes non élucidés

Derrière la carte postale de la petite station balnéaire, belle endormie de la côte d'Albâtre réveillée chaque week-end par des nuées de touristes, se cache, à en croire Joseph Macé-Scaron, un monde de passions, de secrets et de dangers. Et depuis des décennies, des crimes non élucidés sont cachés sous la poussière du tapis.

Face à l'enthousiasme des lecteurs locaux, l'écrivain pense déjà à écrire un second tome de La Falaise aux suicidés. Car à Etretat, les enquêteurs ont du pain sur la planche.