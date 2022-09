Le Journal de Mickey s’offre une nouvelle jeunesse

Cela fait presque 90 ans que le Journal de Mickey est dans les kiosques, et ceux qui en parlent le mieux sont les grands enfants. "Cela me rappelle quand j’étais jeune", confie un homme. Le Journal de Mickey est né du rêve de Paul Winckler, un Français tombé amoureux de la souris de Disney. Lancé le 21 octobre 1934, c’est le premier magazine français de bandes dessinées pour les jeunes. Au début, Mickey tient le haut de l’affiche, mais il est vite rejoint par Donald, Dingo et Minnie.



"Remettre du papier dans les mains des enfants"

Les dessins fidèles à l’original sont le secret de la longévité du journal. Un coup de crayon identique, mais une ambition de devenir un magazine d’actualité. "Les parents ont pris conscience, après les confinements, qu’il fallait remettre du papier dans les mains des enfants", explique Édith Rieubon, rédactrice en chef du Journal de Mickey, jeudi 1er septembre. Près de 4 000 numéros plus tard, le journal tient tête aux écrans et se réinvente pour la neuvième fois, avec le même objectif : apprendre tout en s’amusant.