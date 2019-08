"J'ai fait des rencontres magnifiques" : Ginette Mone, la "dame pipi" du monde de la nuit, se confie dans un livre

Elle a attendu l'âge de 90 ans pour publier ses mémoires. Vestiaire et dame pipi dans plusieurs boites parisiennes, Ginette Mone a cotoyé le show-biz et les paillettes dans les années 80. Elle raconte ses souvenirs dans un livre.

Elle a cotoyé le tout-Paris des années 80 : Ginette Mone, 90 ans, a travaillé durant neuf ans aux Bains douches, une boîte de nuit parisienne très branchée, mais aussi à l'Elysée Matignon.

Aujourd'hui retraitée près de Mirande (Gers), elle raconte ses souvenirs dans Solitude, je t'aime ... mais tu m'emmerdes, publié aux éditions Sydney Laurent, après un premier livre, Poème au féminin.

Ginette, la "Madame pipi" des boîtes de nuit

Une incursion dans le monde de la nuit, commencée à l'Elysée Matignon.Agrave; l'époque, elle était vestiaire et "Madame pipi" : "C’était très chic", sourit-elle. Elle rencontrait des personnalités du show-biz ou de la politique, à qui elle distribuait des petits poèmes écrits à compte d'auteur.

"J'ai fait des rencontres magnifiques ! Je parlais même avec la fille Hermès, elle venait bavarder avec moi, et puis j’ai rencontré Roman Polanski, il a lu pas mal de choses que j'avais écrites et il a bien aimé", raconte-t-elle.

Il m’a dit 'Ginette, ne vous occupez pas des autres écrivez, écrivez ! N’écoutez pas ce qu'on vous dit. Si on vous dit des méchancetés ça n'a pas d'importance'Ginette Moneà franceinfo

Dame pipi, un métier "pas reluisant comme ça", dit-elle. "Quand je faisais une nuit, je commençais à 20h30 et je travaillais jusqu'à 3 heures, voire 4 heures du matin !", raconte la nonagénaire. Elle avoue même qu'elle gagnait "900 francs" : "Il y avait du monde et des gens bien".

Des souvenirs, Ginette en a des tas. Elle se souvient avoir cotoyé Catherine Deneuve "des vingtaines de fois", mais l'actrice ne la jamais regardée, "jamais dit bonjour, jamais rien du tout"

De l'Elysée Matignon aux Bains douches

Pas toujours déclarée à l'Elysée Matignon, elle décide de partir aux Bains douches, où elle était la "Madame pipi" attitrée. "C’était défendu de rentrer à deux dans les toilettes, des fois j’ai dû sortir des hommes à bras le corps. Je n'avais pas peur, j'étais solide et je n'avais peur de rien", se souvient-elle.

Sa plus belle rencontre ? Jacqueline Maillan, "une femme extraordinaire". L'actrice a incarné la comédie des années 50 et régné sur la scène du théâtre de boulevard. "Elle descendait toujours [la voir]. Elle n'avait pas de sac, elle n’avait rien du tout, et elle me disait ‘Je n'ai même pas d'argent’, mais elle était adorable et on discutait", sourit Ginette.

Là-bas, j'étais assez bien considérée. Il y avait une ambiance spéciale qu’il n'y avait pas ailleursGinette Moneà franceinfo

Hervé Villard, Julien Clerc, tout le monde venait l’embrasser, dit-elle : "Tout le monde me tutoyais ‘tu t’appelles Ginette ?’". Battante, Ginette choisit de se consacrer à sa passion pour l'écriture. Une passion qui la mène aujourd'hui à publier ses souvenirs d'une vie pas toujours drôle mais pleine d'anecdotes.