Un nouveau roman de Michel Houellebecq en janvier 2022

Flammarion a annoncé mercredi 3 novembre la parution d'un nouveau roman de Michel Houellebecq le 7 janvier, sans en divulguer le titre ni le sujet. Outre cette date, l'éditeur indique dans un programme de parutions que le livre comptera 736 pages. "Ce nouveau roman sortira dans une édition reliée, à la couverture cartonnée, avec une tranchefile et un signet de couleur", ajoute Flammarion, qui fabrique donc un objet plus luxueux que d'habitude.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait affirmé fin octobre devant des industriels à Paris qu'il connaissait l'un des thèmes de ce livre, se disant "très lié avec un écrivain que vous connaissez tous". "Je ne veux pas faire de grandes révélations" disait-il. "Mais je pense que le prochain ouvrage de Michel Houellebecq (...) défendra l'industrie".

Flammarion réédite, par ailleurs, le 10 novembre, dans le même format, trois romans qui ont fait le succès de Houellebecq, Extension du domaine de la lutte (1994), Les Particules élémentaires (1998) et Plateforme (2001).

Déclamer de la poésie

Après Sérotonine en 2019, l'auteur prix Goncourt 2010, a publié l'année suivante un recueil d'essais et prises de position diverses, Interventions 2020, dont il n'a pas fait de promotion. Le retour de l'écrivain, quasi invisible depuis la parution de son dernier roman, se fera également sur scène pour déclamer de la poésie, avait annoncé le 15 octobre son éditeur.

Le romancier "se produira les 7, 8 et 10 novembre pour cinq représentations inédites du spectacle Existence à basse altitude", au Rex Club à Paris. "Michel Houellebecq, accompagné de Victorien Bornéat, Hugues Jourdain et Margot de Rochefort réciteront plus de 30 de ses poèmes, sur la musique du producteur Romain Poncet", avait précisé l'éditeur.