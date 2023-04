Une série "Harry Potter" sera diffusée par la nouvelle plateforme Max, fusion de HBO Max et Discovery+

Après les films, le jeu vidéo ou encore la comédie musicale, une série "Harry Potter" arrive sur la plateforme Max. Elle s'étendra sur une décennie. L'auteure de la saga, J.K. Rowling, en est la productrice exécutive.

Harry Potter n'est pas près de quitter nos écrans. Le groupe Warner Bros. Discovery a annoncé mercredi 12 avril le lancement de sa nouvelle plateforme Max, fusionnant HBO Max et Discovery+, le 23 mai aux Etats-Unis, en promettant la toute première série adaptée d'Harry Potter avec son auteure J.K. Rowling comme productrice exécutive. Selon Variety, l'annonce met fin à des années de spéculation autour de la création éventuelle d'une série.

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

"Les histoires de chacun des livres de Harry Potter [sept tomes] de (J.K.) Rowling deviendront une série pendant une décennie", a annoncé Max dans un communiqué, en promettant aussi un nouveau casting. "Notre priorité c'est ce qui sera à l'écran", a prévenu le PDG de HBO Casey Bloys, en marge de la présentation à Los Angeles, alors qu'il était interrogé par des journalistes sur les accusations de transphobie visant l'écrivaine, qui les repousse avec vigueur.

A toutes les sauces

"L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et je me réjouis de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra d'atteindre un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir", a souligné la romancière britannique dans le communiqué.

En plus des livres, souligne Variety, "qui ont tous été des best-sellers, il y a eu huit films Harry Potter à ce jour, qui ont rapporté collectivement plus de 7,7 milliards de dollars au box-office mondial". A cela s'ajoute la franchise cinématographique Fantastic Beasts, poursuit le magazine, "les attractions des parcs à thème, les jouets et les jeux, y compris le jeu vidéo récemment lancé Hogwarts Legacy, ainsi que "le spectacle à succès de Broadway 'Harry Potter et l'enfant maudit' ", suite de la série de livres.

Un succès jamais démenti

"On a encore 15 livres qui font partie du Top 100 jeunesse, que ce soit avec la série Harry Potter ou Les Animaux Fantastiques, c'est quand même assez énorme", confiait en février 2023 Charlotte Massicault, directrice des produits multimédias au sein du distributeur Fnac-Darty.

Si cette marque "continue de plaire aux plus jeunes", le phénomène touche aussi "ce qu'on peut appeler les adulescents, ces jeunes adultes qui ont grandi avec. Aujourd'hui, même les jeunes parents sont capables de transmettre (leur passion) aux jeunes enfants", précisait-elle. Pour l'heure, en France, HBO et les chaînes de Warner Bros. Discovery sont disponibles via un "Pass Warner" commercialisé pour 9,99 euros par mois sur la plateforme Prime Video d'Amazon.