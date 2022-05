Éducation : des retraités animent des ateliers lecture dans des collèges

L’association "Lire et faire lire" permet à des collégiens de bénéficier d’ateliers de lecture animés par des retraités. Le but ? Transmettre le plaisir et l’envie de lire.

Depuis 20 ans, l'association "Lire et faire lire" envoie des retraités dans des écoles, où ils donnent un peu de leur temps, plusieurs fois par semaine, à des élèves pour leur transmettre le plaisir et l’envie de lire. C’est le cas de Michelle Morcrette, 74 ans, et Marie-Christine Georges, 71 ans, bénévole. Toutes deux se rendent régulièrement dans un collège de Sarcelles (Val-d’Oise) afin d’animer un atelier de lecture à haute voix pour des élèves de 3e.

Gagner en assurance

"On leur apporte un peu d’ouverture. On sort un peu des marges du programme", explique Michelle Morcrette. Ces ateliers permettent également à ces jeunes, pas toujours à l’aise à l’oral, de gagner en assurance. Les ateliers abordent tous les genres littéraires : la prochaine séance sera consacrée à la science-fiction. Durant une heure, les élèves peuvent ainsi s’évader et apprendre, et c’est aussi ça la magie de la lecture.