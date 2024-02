Des manuscrits du poète Arthur Rimbaud dévoilés au musée de Charleville-Mézières

Le musée Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières expose des manuscrits du poète offerts par un industriel local qui les a acquis en décembre 2023 à l'Hôtel Drouot pour plus de 240 000 euros. Ces manuscrits, deux lettres et des poèmes, ont été remis officiellement lors d'une cérémonie vendredi soir, et sont présentés au public dès samedi 17 février, et jusqu'en janvier 2025.



Lors de cette vente à l'Hôtel Drouot, la ville avait en outre pu acquérir pour 78 000 euros une troisième lettre de Rimbaud, dans laquelle le poète racontait le début de sa maladie. En revanche, la ville n'avait pu obtenir le manuscrit du poème L'Eternité, car son prix avait atteint 700 000 euros.



Des lettres écrites depuis Marseille, l'Afrique et Aden

Le mécène, l'industriel Pascal Urano, a expliqué sa décision par son "extrême attachement" à son territoire. "On donne deux lettres, une (adressée NDLR) à sa mère, une à sa soeur, l'une est écrite de Marseille sur son lit d'hôpital, et une autre écrite d'Afrique", a-t-il expliqué à l'AFP. Egalement dans ce don, "un reliquaire dans lequel il y a des poèmes de Rimbaud écrits de la main de Verlaine".

On y trouve le poème Ce qui retient Nina de Rimbaud, daté du 15 août 1870, mais recopié par Verlaine en 1880. "On a un Verlaine éperdument amoureux de Rimbaud, qui va jusqu'à imiter son écriture pour (assurer) la transmission des textes", souligne la directrice du musée Carole Marquet-Morelle.

La directrice du Musée Arthur Rimbaud, Carole Marquet-Morelle, montre un manuscrit du poète offert par un industriel local, le 14 février 2024 à Charleville-Mézières (Ardennes). (FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Quant aux trois lettres, toutes adressées à sa famille, elles "correspondent à deux moments différents de sa vie", poursuit elle. L'une d'elle, datée du 15 janvier 1883, raconte "le Rimbaud négociant qui travaille pour Alfred Bardey en Afrique, mais on voit un Rimbaud passionné de photographie et de géographie". Les deux autres lettres racontent la maladie. "Ma jambe a des varices" écrit Rimbaud le 20 février 1891 depuis Aden, alors qu'il "ne sait pas encore qu'il a un cancer", explique Carole Marquet-Morelle. Amputé fin mai 1891, le poète aux semelles de vent meurt le 10 novembre à Marseille.

Pour le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon (LR), ces pièces sont "une chance immense" pour la ville qui bénéficie d'"une vraie passion autour de Rimbaud". En 2023, le musée Rimbaud a attiré 27 000 visiteurs.