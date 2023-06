Littérature : rencontre avec Virginie Grimaldi, l’écrivaine préférée des Français

Le 13 Heures est allé à la rencontre de Virginie Grimaldi, une auteure à succès bien que discrète. Son nouveau roman, "Une belle vie", est sorti chez Flammarion.

Elle est la romancière la plus lue de France, a écrit le livre favori des Français et a vendu 5 millions de livres. Mais l’inspiration de la discrète Virginie Grimaldi ne se tarit pas. "J’ai l’impression qu’en écrivant, je me connais de mieux en mieux", explique-t-elle. L’amour des mots se transmet : sa mère écrivait des poèmes à son père, et sa grand-mère lui en a même dédié un.

Une écrivaine résiliente

Si ses romans sont lumineux, Virginie Grimaldi a été marquée par la perte d’un enfant il y a 12 ans. "Ça m’a abimée. J’ai la chance d’avoir eu deux autres enfants derrière qui ont ramené de la lumière. Je ne suis pas partisane de ‘ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort’. En revanche, je me suis rendu compte d’à quel point la vie était précieuse. Peut-être que sans ça, je ne me serai pas lancée dans l’écriture des livres. Je lui dois ça (…) Il y a une forme de résilience", assure celle qui avoue adorer l’odeur des livres de poche.