"Tekken 8", "Star Wars Outlaws", "The Last of Us Part II Remastered" : on joue à quoi en janvier 2024 ?

2024 sera-t-elle une bonne année vidéoludique ? Plusieurs grosses sorties comme "Tekken 8" ou "Skull and Bones" sont annoncées pour le premier trimestre, d’autres pourraient se faire attendre un peu plus longtemps comme "Star Wars Outlaws" ou "Dragon’s Dogma 2". Voici un topo des jeux vidéo qui sortent en janvier et ceux qui sont le plus attendus cette année.

Ce mois de janvier devrait permettre de combattre le froid en faisant chauffer les consoles et les PC. Prince of Persia: The Lost Crown fait un saut dans le temps tout comme Alone in the Dark et The Last of Us Part II qui s’offrent des remakes. Tekken 8 fait la part belle à la France en débauchant Vincent Cassel et Like a Dragon: Infinite Wealth nous emmène faire un trip psychédélique sous le soleil de Hawaï. Dragon’s Dogma et Hades devraient tous les deux nous faire don d’un deuxième épisode cette année et la date de sortie de Star Wars Outlaws est déjà recherchée dans toute la galaxie.

"Alone in the Dark Remake" : un casting de star

Sorti en 1992, Alone in the Dark a été une source d’inspiration pour bon nombre de jeux d’horreur et de survie tant sa qualité a marqué les esprits à l’époque. Après plusieurs tentatives de remake ou de suites pas très glorieuses, la licence est tombée peu à peu dans l’oubli. THQ Nordic a racheté les droits à Atari et espère redorer le blason de la marque en repartant du titre original. Le jeu devrait faire la part belle à l’exploration et aux énigmes dans une ambiance forcément très angoissante. Les combats sont annoncés comme étant assez punitifs et devraient inciter les joueurs à les éviter autant que possible. Le studio qui n’est pourtant pas parmi les plus riches du secteur s’est offert un casting de star : David Harbour (Stranger Things) et Jodie Comer (Free Guy, Killing Eve, Le Dernier Duel) devraient aider les joueurs à plonger dans l’histoire et découvrir la face terrifiante de la Louisiane des années 1920.

"Alone in the Dark Remake" / THQ Nordic / Sortie le 16 janvier sur PS5, Xbox Series et PC.

"Prince of Persia: The Lost Crown" : prendre le temps

Voilà encore une vieille licence qui cherche à traverser le temps. Depuis 1989, la série Prince of Persia a déjà accouché de plus d’une dizaine de titres et poursuit son chemin en cette année 2024 avec The Lost Crown. Si l’histoire se déroule en Perse, le style aventure en 3D a disparu au profit d’un jeu de plateforme en 2,5D. Le succès planétaire de Metroid Dread a donné des ailes aux amateurs du genre, de quoi donner envie aux développeurs d’Ubisoft Montpellier de retrouver l’ambiance propre au tout premier Prince of Persia. Mais le titre ne manque pas pour autant de modernité et cherche à attirer d’autres joueurs que les nostalgiques des années 1980. Vous incarnez Sargon, un héros bondissant qui va devoir faire preuve d’intelligence et de tactique pour échapper aux nombreux pièges qui l’attendent. Les combats s’annoncent complexes avec une multitude de coups et la possibilité de revenir en arrière pour se sortir d’un mauvais pas ou franchir d'impossibles obstacles. Il y aura évidemment tout un tas d’améliorations à combiner pour espérer passer les inévitables boss de fin de niveaux. Plusieurs modes sont proposés pour permettre aux joueurs hardcore comme aux plus lents de passer un bon moment.

"Prince of Persia: The Lost Crown" / Ubisoft / Sortie le 18 janvier sur PS4, PS5, Xbox One et Series, Switch et PC.

"The Last of Us Part II Remastered" : déjà de retour ?

Est-il bien nécessaire de faire un remaster d’un jeu trois ans et demi seulement après sa sortie ? En juin 2020, The Last of Us Part II débarque sur PS4 et fait le bonheur des fans (pas tous) du chef-d’œuvre de Naughty Dog. Si les possesseurs de PS5 pouvaient déjà y jouer, ils ont droit désormais à une version optimisée pour seulement 10 euros s’ils ont acheté la version PS4. Mais au-delà des évidentes améliorations visuelles attendues, quelques surprises viennent pimenter cette version.

Trois nouvelles séquences sont proposées mais attention, ce sont des niveaux qui n’ont pas été retenus dans la version finale : ils sont donc inachevés et s’accompagnent de commentaires audios des développeurs. La grande nouveauté, c’est un mode "Rogue-lite" inédit. Le principe est simple : aller le plus loin possible avant de mourir. Vous avez le choix au départ entre dix personnages jouables et vous devez enchaîner cinq combats aléatoires avant d’affronter un boss de fin. Naughty Dog a semble-t-il mis le paquet sur ce mode avec beaucoup de progression possible et un nouvel arbre de compétence. Vous pourrez également vous mesurer à d’autres joueurs lors de défis quotidiens.

"The Last of Us Part II Remastered" / Naughty Dog / Sortie le 19 janvier sur PS5.

"Tekken 8" : French touch

Après Street Fighter 6 et Mortal Kombat 1 sortis en 2023, c’est au tour de Tekken 8 de monter sur le ring. Les jeux de combat ont la cote et la bataille fait rage entre ces licences mythiques. Bandai Namco espère tirer son épingle du jeu en misant sur des nouveautés et une qualité technique irréprochable. Comme pour ses concurrents directs, le titre a bien progressé visuellement et profite des capacités des consoles de dernière génération.

La France est à l’honneur dans ce nouvel opus : Vincent Cassel prête sa voix à un tout nouveau combattant, Victor Chevalier, un agent secret un peu roublard et forcément très élégant. Tekken 8 ouvre la porte aux nouveaux joueurs avec un mode "facile" qui permet de s’amuser rapidement en profitant des combos dévastateurs de chaque personnage. Pour autant, les frappes plus ou moins puissantes et les contres doivent être portés avec précision pour être efficaces et les joueurs les plus acharnés devraient conserver un avantage certain sur les tatamis. Un mode "Ghost" fait d’ailleurs son apparition : il vous permet de jouer contre une IA qui singe votre technique et identifie vos points faibles, vous pourrez également combattre dans ce mode contre le "Ghost" des meilleurs joueurs du moment.

Le mode solo est toujours présent avec une campagne scénarisée qui prend la suite du précédent épisode. Le monde est en proie au chaos et seul un tournoi de combattants de l’extrême permettra de sauver la planète d’une destruction totale.

"Tekken 8" / Bandai Namco / Sortie le 26 janvier sur PS5, Xbox Series et PC.

"Like a Dragon: Infinite Wealth" : Hawaï en folie

C’est le huitième épisode de la série déjantée sur la mafia japonaise, les Yakuzas. Ici, on mélange sans vergogne complots et combats sanglants avec des activités plus légères comme la pêche, le karaoké ou la livraison de burger à vélo. Le système de combat au tour par tour introduit lors du dernier épisode est reconduit. Vous aurez donc le temps de préparer vos coups tranquillement tout en profitant des éléments du décor pour improviser des combos fatals. Changement d’archipel pour les personnages qui quittent l’Empire du soleil levant pour Hawaï et sa mafia locale. Ichiban, le héros chevelu, débarque en Amérique pour retrouver sa mère mais, bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu.

"Like a Dragon: Infinite Wealth" / Sega / Sortie le 26 janvier sur PS5 et PS4, Xbox One et Series et sur PC.

Voici maintenant un petit topo sur quelques jeux vidéo qui feront l’actualité en 2024. Vous n’y trouverez pas "Skull and Bones" et "Final Fantasy VII: Rebirth", pourtant très attendus. Ils sont tous deux annoncés pour février et nous en parlerons donc le mois prochain.

"Dragon’s Dogma 2" : toujours plus loin, toujours plus haut

De l’heroic fantasy basique avec des guerriers, des mages, des voleurs et des archers voilà ce que propose Dragon’s Dogma II, mais pas seulement. Dans ce jeu, vous incarnez un héros de votre choix accompagné d’un pion : un personnage secondaire très important que vous pouvez prêter à d’autres joueurs afin qu’il gagne en expérience et se renforce. Un jeu plus beau, plus grand et avec des monstres plus combatifs, c’est ce qu’attendent les aventuriers qui ont déjà parcouru les terres de Dragon’s Dogma premier du nom. Avec ses créatures titanesques et ses graphismes envoûtants, le jeu de rôle d’action de Capcom sera particulièrement scruté par les adorateurs d’Elden Ring.

"Dragon’s Dogma II" / Capcom / Sortie le 22 mars sur PS5, Xbox Series et PC.

"Hades II" : la longue sortie des enfers

Après sa nomination surprise dans la catégorie des jeux les plus attendus de 2024 aux derniers Game Awards, Hades II risque tout de même de se faire attendre. Si un accès anticipé sur PC est prévu pour le deuxième semestre 2024, le jeu final, et donc sa version console, ne devrait pas forcément sortir cette même année. Il faudra donc être patients pour découvrir la suite de ces aventures infernales. Le héros principal, Zagreus, est remplacé par sa sœur Melinoë qui devra batailler ferme pour s’extirper des griffes démoniaques qui ne manqueront pas de lui tomber dessus. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, Hades est un "rogue-lite" graphique à la difficulté croissante avec des combats frénétiques et la possibilité de construire des types de héros aux styles très différents.

"Hades II" / Supergiant Games / Sortie en accès anticipé début 2024 sur PC, attendu plus tard sur PS5, PS4, Xbox One et Series.

"Star Wars Outlaws": jouer du côté obscur ?

Tirs de blaster, infiltration, combats contre l’Empire et évasion en vaisseau spatial in extremis sous un déluge de lasers : les premières images de Star Wars Outlaws ont tout de suite mis les fans en effervescence. On y retrouve l’ambiance des premiers films, ceux qui ont forgé la légende avec un Han Solo au sommet de sa forme. C’est un peu sa version féminine que nous propose d’incarner le titre de Massive Entertainment. Key Vess est une sale gosse comme on les aime qui cherche juste un coin de galaxie où faire des affaires tranquilles sans que l’Empire vienne y fourrer son nez. Accompagnée d’un chien de l’espace et d’un droïde massif à la dégaine patibulaire, elle semble cocher toutes les cases pour plaire aux accros de la licence. Le jeu sera orienté action et aventure, en vue à la troisième personne, avec des séquences de combats sur Terre et dans l’espace. Plusieurs planètes devraient être visitables en monde ouvert.

"Star Wars Outlaws" / Ubisoft / Sortie prévue en 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.

"GTA VI" : au centre du monde vidéoludique

Même s’il n’est annoncé que pour 2025, Grand Theft Auto VI risque de faire beaucoup parler de lui en cette année 2024. Début décembre dernier, tous les médias ont annoncé la mise en ligne de sa première vidéo. Si celle-ci ne montre pas grand-chose, elle a déjà fait couler beaucoup d’encre tant les espérances autour de ce jeu "le plus attendu du siècle" sont grandes. Le succès du précédent épisode, deuxième meilleure vente de jeu vidéo de l’Histoire (derrière Minecraft) avec 185 millions d’exemplaires écoulés, laisse deviner l’engouement planétaire qui attend chaque bribe d’information dévoilée au cours de l’année à venir. Pour l’instant, ce qui est sûr, c’est qu’on ne sait pas grand-chose à part que le jeu de bandit de Rockstar Games devrait sortir dans un premier temps sur PS5 et sur Xbox Series avant de débarquer sur PC.

"GTA VI" / Rockstar Games / Sortie pas avant 2025 sur PS5, Xbox series et PC.