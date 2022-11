Reportage Paris Games Week : des décrocheurs scolaires deviennent testeurs de jeux vidéo

Une petite partie de Mario entre les cours. Une classe d'une trentaine d'élèves, âgés de 18 à 25 ans, principalement des hommes et quelques femmes, jouent à des jeux vidéo. Ou, plutôt, les testent. Ils sont "QA testeurs". "Un QA testeur n'est pas un joueur de jeux vidéo. Un joueur de jeux vidéo joue pour le plaisir, un QA testeur est là pour être au service de la production du jeu", précise Bérénice Paquier, coordinatrice chez Play In Lab et garante d'une partie du programme pédagogique "Avenir en jeu".

"Avenir en jeu", c'est le nom de la formation que suivent ces élèves pour devenir QA testeurs. Pour la première fois en France, ces cours, gratuits, sont proposés par l'École de la 2e chance (E2C) à des jeunes sortis du système scolaire. "Je me suis déscolarisé vers le lycée et, après, je suis rentré à la mission locale. C'est là que j'ai découvert la formation 'Avenir en jeu', raconte Oscar. J'étais quelqu'un qui jouait beaucoup mais, là, c'est surtout pour voir à quoi ça correspond."

100 à 200 QA testeurs pour un seul jeu

Leur rôle est de "tester des jeux avant leur sortie". "On doit rechercher des bugs, les répertorier dans un tableau et noter l'importance du bug, renseigne l'un des élèves. Tout ça est envoyé aux développeurs qui feront le nécessaire pour corriger ce qui pose problème."

"J'aime bien car c'est technique mais, en même temps, c'est un univers assez familier." Oscar, QA testeur en herbe à franceinfo

Ce métier est en plein essor. Cédric travaille pour Quantic Dream, l'un des plus gros studios indépendants français de création de jeux vidéo. Et, quand il faut recruter des testeurs, il y a toujours "besoin de plus". "Les jeux sont de plus en plus gros, de plus en plus ambitieux, et ça demande de la main-d'œuvre", explique le spécialiste.

Cette étape est plus que nécessaire pour les trois milliards de joueurs à travers le monde. Pour certaines grosses productions, il faut parfois plus de 100 à 200 QA testeurs avant que les jeux vidéo n'arrivent entre nos mains.