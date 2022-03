Pégases 2022 : "Deathloop" triomphe, cinq prix pour "Road 96"... Ce qu'il faut retenir de la 3e cérémonie française des jeux vidéo

Contrairement à l'édition 2021, qui a eu lieu à distance pour cause de crise sanitaire, la 3e cérémonie des Pégases, qui récompensent les meilleures créations françaises, s'est tenue jeudi 10 mars devant un joli public de 800 personnes, à la Cigale à Paris. Au milieu d'une pléiade de récompenses, de guests et de moments surprises, le show mené par la présentatrice Salomé Lagresle

a désigné le jeu de tir à la première personne Deathloop du studio lyonnais Arkane meilleur jeu vidéo de l'année. Retour sur certains moments clés.

"Deathloop" et "Road 96" écrasent tout

C'est un véritable carton plein. Le jeu Deathloop développé par le studio français Arkane Lyon, est le grand vainqueur de cette troisième édition des Pégases 2022. Au total : cinq prix lui ont été attribués dont le meilleur game design, le prix du public et bien donc le meilleur jeu vidéo.

Le principe de ce jeu de tir, déjà récompensé aux États-Unis du prix de la meilleure réalisation lors des Game Awards 2021, repose sur une boucle temporelle, qui conduit le joueur à recommencer sans cesse la même journée, pour assassiner 8 protagonistes au fur et à mesure de sa progression.

Dinga Bakaba, le directeur créatif du studio et auteur de la série à succès Dishonored, s'est également vu décerner le prix de la personnalité de l'année. Fondé à Lyon en 1999 et également installé à Austin (Texas), Arkane a été racheté en 2021 par Microsoft, qui détenait déjà l'éditeur Zenimax (et donc Bethesda) et ses studios.

Derrière ce triomphe de la soirée s'en cache un autre. Les studios de DigixArt ont vu leur jeu d'aventure narrative Road 96 récompensé par le même nombre de statuettes que son rival des lauréats, dont le meilleur jeu vidéo indépendant et le prix de l'excellent narrative. Une fierté selon les représentants des studios qui prônent le jeu comme "un monde où on n'en est pas seulement un passager mais surtout un acteur" .

Donald Reignoux, Cédric O et Roselyne Bachelot invités

Entre happenings et passages d'invités à l'écran, la cérémonie était remplie de surprises. Notamment l'arrivée inattendue du célèbre doubleur de Spider-Man, Donald Reignoux. Il a par la suite présenté sur scène des séquences de jeu vidéo redoublées de façon parodique par son équipe de doublage, comme des scènes du quatrième jeu de la saga Uncharted ou encore du dernier opus de Sony God of War.

Des guests comme Donald Reignoux, Roselyne Bachelot ou encore Cédric O étaient de la partie pour la 3ème édition de la cérémonie des Pégases. (PEGASES 2022)

Deux membres du gouvernement étaient également présents, le secrétaire d’Etat au Numérique Cédric O qui a remis le prix de la personnalité de l'année à Dinga Bakaba, et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, qui a attribué le prix d'honneur à Benoît Sokal, scénariste et dessinateur belge de renom, disparu en 2021.

Les jeux indépendants mis à l'honneur

La 3e édition des Pégases a également couronné un jeu type "beat'em up", développé par des étudiants de l'école parisienne Isart Digital, à l'occasion d'un projet de fin d'études : Lysfangha. Un prix récompensant le meilleur jeu étranger a été attribué à The Forgotten City, du studio australien Modern Storyteller.

Chicory : a colorful tale, développé et édité par un développeur indépendant ,Greg Lobanov, a été élu de son côté comme meilleur jeu vidéo indépendant étranger. Sparklite, du studio des développeurs étrangers Red Blue Games, a été récompensé pour son portage mobile. Le Pégase du meilleur jeu sur mobile a été décerné au jeu de stratégie NorthGard de Shiro Games, inspiré de l'univers des Vikings.

"Deathloop" succède à "Flight Simulator"

En 2021, c'est l'équipe bordelaise d'Asobo qui avait été distinguée pour la deuxième année de suite, avec le prix de la meilleure production française décernée au simulateur de vol Flight Simulator, qui faisait son retour après quatorze ans d'absence.

Les Pégases, fondés par le syndicat national du jeu vidéo qui réunit les professionnels français du secteur sur le modèle des César pour le cinéma, sont attribués depuis 2020 à la suite d'un vote effectué par les 1 500 membres de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. 85 jeux concouraient initialement dans 19 catégories, sélection réduite à trois jeux par catégorie à l'issue d'un premier tour de vote.

Le jeu vidéo est la première industrie culturelle française en chiffre d'affaires avec 5,3 milliards d'euros générés en 2020, selon le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell) qui publiera vendredi les chiffres pour l'année 2021.

Le palmarès complet des Pégases 2022

. Meilleur Game Design : Deathloop

. Personnalité de l'année : Dinga Bakaba

. Prix d'honneur : Benoît Sokal

. Meilleur jeu vidéo étudiant : Lysfangha

. Au delà du jeu vidéo : Road 96

. Meilleure accessibilité : Road 96

. Meilleur premier jeu vidéo : Solasta, Crown of the Magister

. Meilleur service d'exploitation : Curse of the Dead Gods

. Prix de l'excellence visuelle : Deathloop

. Meilleur univers sonore : Road 96

. Meilleur jeu vidéo mobile étranger : Sparklite

. Meilleur jeu vidéo indépendant étranger : Chicory : a Colorful Tale

. Meilleur jeu vidéo étranger : The Forgotten city

. Meilleur jeu vidéo mobile : Northgard

. Meilleur univers de jeu vidéo : Deathloop

. Excellence narrative : Road 96

. Meilleur jeu vidéo indépendant : Road 96

. Prix du public : Deathloop

. Meilleur jeu vidéo : Deathloop