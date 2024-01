Jeux vidéo : Zelda et Super Mario meilleures ventes de l'année en France, selon Nintendo

Plus gros succès de l'année avec plus de sept millions d'entrées, le film "Super Mario Bros" a boosté le nouveau jeu "Super Mario Bros Wonder".

Nintendo, avec sa console Switch, trône en première place du classement des ventes de jeux vidéo en France en 2023 grâce à Zelda: Tears of the Kingdom et au nouveau Super Mario Bros, a-t-on appris dimanche 21 janvier auprès du géant vidéoludique.

Au total, plus d'un jeu sur deux (55%) vendus en France l'an dernier en version physique sont des jeux Switch, selon les données de l'institut GfK, a annoncé Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, à l'AFP. Numéro 1 des ventes avec près d'un million d'exemplaires, Zelda surpasse notamment l'édition annuelle de la simulation de football d'Electronic Arts EA Sports FC sur PlayStation 5, selon lui.

Les données concernant les autres fabricants, comme la console de Sony et les Xbox Series de Microsoft, seront divulguées prochainement par l'étude annuelle du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.

La Switch a également placé cinq titres dans le Top 10, grâce au nouveau jeu Super Mario Bros Wonder (deuxième avec près de 750 000 exemplaires) et à d'autres plus anciens comme Mario Kart 8 Deluxe. En outre, dans les salles de cinéma françaises, Super Mario Bros, le film, a été le plus gros succès de l'année, avec plus de sept millions d'entrées, selon le Centre national du cinéma et de l'image animée.

"Il se renouvelle sans cesse" : les secrets de longévité de Mario de retour dans "Super Mario Bros Wonder". - (FRANCEINFO)

"Ce qui veut dire qu'on a beaucoup de fans de Nintendo aujourd'hui dans notre réservoir qui s'intéressent à Super Mario et qui arrivent sur le jeu, car ils sont intéressés par la franchise au travers de l'expérience cinématographique", analyse Philippe Lavoué. Fort de cette expérience réussie, Nintendo a annoncé fin novembre la préparation d'un film en prises de vues réelles basé sur l'univers de Zelda.

En 2023, la Switch s'est écoulée à plus de 850 000 exemplaires en France. Le cap des huit millions de ventes dans l'Hexagone depuis sa sortie en mars 2017 sera franchi "à la fin du mois" de janvier 2024, indique Philippe Lavoué. "C'est la base installée (de consoles) la plus forte constatée sur le marché français". Ainsi, "11,7% des 68 millions de Français sont équipés d'une Switch", selon le dirigeant.