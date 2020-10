Facebook lance son service de jeu vidéo à la demande

Facebook se lance à son tour dans le jeu vidéo. La plateforme a annoncé lundi 26 octobre que plusieurs jeux vidéos gratuits seraient désormais accessibles à distance et sans le moindre téléchargement depuis sa plateforme. Elle emboîte ainsi le pas à d'autres piliers américains du numérique. Mais contrairement à Google ou Amazon, le géant des réseaux sociaux ne lance pas un service à part entière, mais offre à ses utilisateurs la possibilité d'accéder à certains titres grâce au cloud (l'informatique à distance) depuis leur application mobile Facebook ou leur navigateur Internet.

"Aucun matériel et aucune manette ne sont nécessaires : vos mains sont les manettes, car nous débutons avec des jeux mobiles développés spécifiquement pour les smartphones", explique dans un article de blog Jason Rubin, vice-président du département Jeux chez Facebook. Cinq titres sont disponibles au lancement en version beta de Facebook Gaming aux Etats-Unis : un jeu de course (Asphal 9: Legends), un jeu de golf (PGA TOUR Golf Shootout), un jeu de rôle (Mobile Legends : Adventure) et deux jeux de cartes (Solitaire: Arthur's Tale et WWE SuperCard).

