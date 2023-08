Le festival du film francophone d'Angoulême s'est ouvert avec un hommage à Jean-Luc Godard

En ouverture du festival, ce mardi, les organisateurs ont projeté un extrait du "Mépris", l'un des longs-métrages les plus célèbres du réalisateur franco-suisse, décédé il y a un peu mois d'un an.

Près d'un an après la mort du réalisateur Franco-Suisse Jean-Luc Godard, la 16e édition du Festival du film francophone d'Angoulême, qui se tient jusqu'à dimanche, s'est ouverte mardi avec un hommage au maître de la Nouvelle Vague. Les organisateurs ont choisi de projeter un long extrait de son film le plus connu, Le mépris, sorti en 1963, avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Un hommage comme un écho à la programmation de cette édition, qui met à l'honneur le cinéma helvète.

Laetitia Casta présidente du jury

"Cela fait 16 ans que nous sommes face à face, Marie-France Brière et moi, comme des passeurs de notre amour du cinéma", a déclaré Dominique Besnehard, le co-créateur de ce rendez-vous du 7e art. "Les onze salles (de cinéma, ndlr) de la ville sont pleines", ont annoncé les organisateurs, quelques minutes avant le début de la cérémonie d'ouverture.

Un autre hommage a été rendu à la présidente du jury de cette édition, Laetitia Casta, à travers un clip compilant ses plus grands rôles. "Vous me faites rougir", a-t-elle réagi sous les applaudissements du public. L'actrice a par ailleurs été faite citoyenne d'honneur de la ville. Aux côtés, entre autres, de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, l'actrice et écrivaine Rachel Khan, la chanteuse franco-algérienne Souad Massi et l'auteur suisse de BD Zep, Laetitia Casta attribuera les prix du festival (les Valois de diamant, Valois du public, etc.) dimanche.

La projection du long-métrage La Petite, une comédie dramatique sur la gestation pour autrui (GPA) signée Guillaume Nicloux (La Tour, Valley of Love), avec Fabrice Luchini, a donné le coup d'envoi du festival.

Plusieurs films déjà projetés à Cannes

Sur les onze films de la compétition qui seront présentés au public, huit sont français et sept sont réalisés par des femmes. Parmi eux, Iris et les hommes, nouvelle comédie de la réalisatrice d'Antoinette dans les Cévennes, Caroline Vignal, avec Laure Calamy à nouveau dans le rôle-titre. Ou encore La fiancée du poète de l'ancienne "Deschiens" Yolande Moreau.

Quatre films, déjà présentés au Festival de Cannes en mai, seront aussi diffusés : Le temps d'aimer de Katell Quillévéré, Rien à perdre de Delphine Deloget, Rosalie de Stéphanie di Giusto et Augure du rappeur belge Baloji. Hors compétition, le public découvrira le nouveau thriller de Yann Gozlan, Visions, deux ans après le succès de Boîte noire (plus d'un million d'entrées au box-office).

Festival du film francophone d'Angoulême, jusqu'au dimanche 27 août 2023.