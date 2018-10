Eure-et-Loir : une comédienne lègue 4 millions d'euros à sa commune

Dans le cimetière de Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir), sur la tombe de Christiane Tarride, née Bourdin en 1924 et morte le 25 juin 2018, les habitants ont encore du mal à réaliser. La comédienne, veuve et sans descendance, a légué à leur commune près de 4 millions d'euros. Le maire se souvient de sa réaction quand il est sorti de chez le notaire. Après l'annonce, Hervé Buisson a mis quelques minutes à reprendre ses esprits. "C'est incroyable, même avec un projet bien identifié", explique-t-il.

Installée dans la commune au début des années 1970

Le projet en question est la création d'une nouvelle salle de spectacle dans un délai de cinq ans. Christiane Tarride était une actrice de théâtre et de cinéma. Elle a notamment joué dans Le silence est d'or de René Clair (1947) et dans Cyrano de Bergerac de Fernand Rivers (1946). Elle s'était installée dans la commune au début des années 1970 et a monté une troupe, Le manteau d'Arlequin. En remerciement, la commune compte appeler la nouvelle salle "Christiane Tarride".

