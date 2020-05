Mario Luraschi, le dresseur-cascadeur qui murmure à l'oreille des chevaux confinés

Confiné à Ermenonville, le cascadeur équestre aux 500 films continue d'entraîner ses chevaux dans l'attente d'une reprise de spectacles et de tournages.

Il a réalisé parmi les plus célèbres cascades équestres du cinéma. Mario Luraschi est confiné avec ses chevaux à Ermenonville dans l'Oise. Un temps qu'il met à profit pour continuer le dressage et entretenir la forme de ses chevaux en attendant le retour à une activité normale... peut-être pas avant janvier 2021.

Mario Luraschi a doublé ou conseillé des acteurs comme Jean Réno, Philippe Noiret ou encore Salma Hayek et Sophie Marceau. La réputation du cascadeur équestre aux 500 films a depuis longtemps dépassé les frontières hexagonales. Ses chevaux qu'il dresse avec passion sont très demandés. Quatorze d'entre eux faisaient la joie des visiteurs d'Europa-Park en Allemagne. A cause du Covid-19, il a dû les rapatrier dans son domaine d'Ermenonville dans l'Oise où 80 chevaux sont actuellement confinés.

Hormis l'impossibilité d'aller au restaurant, Mario Luraschi reconnaît que ce confinement ne change pas grand chose à son quotidien. Ses douze salariés en chômage partiel, c'est lui qui fait travailler les chevaux à l'image de Quijote qu'il doit préparer pour un spectacle.

Des pertes catastrophiques

C'est sur le plan économique que le confinement se fait sentir. Les projets de films comme Astérix et Tempête sont repoussés.

On avait huit spectacles de prévus, 20 000 places de pré-vendues. C'est le côté catastrophique. On perd 98% de notre chiffre d'affairesMario LuraschiDresseur et cascadeur équestre

En attendant la reprise progressive de ses activités, Mario Luraschi reste optimiste par nature. Il s'occupe en confectionnant un masque de protection en peau de cerf.