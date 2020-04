Le confinement outre-Rhin : à Offenbourg, on sort en famille se faire une toile au drive-in

Douze films sont à l'affiche cette semaine dans ce drive in qui fait le plein à deux pas de la frontière avec la France.

Aller au cinéma, c'est encore possible... outre-Rhin. A Offenbourg, à moins de 30 kilomètres de Strasbourg, un cinéma drive-in a été mis en place et cela s'appelle un "Autokino". Les règles de confinement s'y appliquent strictement mais les familles peuvent voir dernières nouveautés et blockbusters sur écran géant, confortablement installées dans leur voiture.

Non, vous ne rêvez pas. Nos voisins allemands ont une façon différente de gérer cette période de confinement et le drive-in d'Offenbourg en est une preuve supplémentaire.

En ce dimanche de Pâques, le parking de cette zone artisanale est rempli de véhicules. Les habitants de cette ville frontalière sont venus en famille voir ou revoir sur écran géant Le Roi Lion.

On peut sortir de chez nous, voir autre chose. C'est une super idée. On a l'impression d'être en sociétéUne spectatrice

Et à voir le sourire radieux de cette dame et de toute sa famille, on comprend le plaisir d'être ici pour cette parenthèse dans le confinement. Et cela même si la vente de snack est interdite ! Chacun est venu avec ses confiseries. Un agent de sécurité veille à ce que les règles du confinement soient respectées : chacun dans sa voiture et pas de contact.

L'objectif principal est d'apporter de la culture aux gens et de la joie. Mais ça ne sauvera pas l'activité des cinémas fermés jusqu'à nouvel ordreJan Marc Maier Directeur du cinéma Forum d'Offenbourg

Les drive-in ne sont pas généralisés outre-Rhin mais autorisés dans certains Länder. Prix des places : 15 euros par voiture. L'expérience du drive-in d'Offenbourg se prolonge jusqu'à dimanche prochain.