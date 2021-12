Découvrez "Qu'est ce qu'on mange ?, la nouvelle exposition permanente interactive et gourmande de Cité Nature à Arras

Un espace de 600m2 dédié à la nutrition. Connaître les familles d'aliments, ce qu'il y à l'intérieur de ce que l'on mange, comment bien se nourrir, comment mangera-t-on dans un siècle ? Autant de questions qui trouvent leurs réponses dans la nouvelle exposition "Qu'est-ce qu'on mange ? " de Cité Nature d'Arras. Ici, petits et grands ont plein de choses à apprendre. Car on le sait, se nourrir est autant un besoin vital qu'un enjeu de société. Comment bien manger, a-t-on tous les mêmes besoins, quels sont les risques à consommer certains produits industriels ? À travers des ateliers ludiques, des présentoirs et un spectaculaire hologramme de corps humain, la nutrition devient un jeu d'enfant.

Un concept imaginé pendant les confinements

Fermé pendant de longs mois pour cause de crise sanitaire, Cité Nature, comme tous les lieux de culture, a souffert de la situation. Les équipes ont également dû réinventer le parcours de visite pour coller aux nouveaux protocoles lors de la réouverture. Et finalement, c'est une exposition entière qui a vu le jour. Plus d'un an de travail a été nécessaire pour sa réalisation. Et tout n'est pas terminé, crise oblige une fois de plus. "Avec le Covid, il y a aussi des pénuries importantes en ce moment, sur les composants électroniques et d'autres produits comme le bois" explique Sylvie Laqueste, directrice de Cité Nature. "Beaucoup de choses nous ont freiné. D'ailleurs tout n'est pas terminé, il y aura d'autres surprises à venir dans l'exposition".

Éducatif et ludique

Des étals de marché reconstitués, la pyramide des familles d'aliments qui trône au centre de l'exposition, des outils numériques et ludiques...L'exposition est assurément tournée vers un public familial. Avec l'avantage que les adultes vont également comprendre et apprendre beaucoup de choses. Cité Nature espère attirer 100 000 visiteurs l'an prochain grâce à ce nouvel espace.

Cité Nature - 25 BD Schuman 62000 Arras - ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h et 14h à 18h le samedi et le dimanche - fermé les lundis (sauf vacances scolaires zone B) et jours férié - 03 21 21 59 59