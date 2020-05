"Confinés" : le nouveau parfum d'une créatrice de Nancy aux notes d'ambre et de bergamote, inspiré par l'isolement

A Nancy, ces deux mois à domicile ont inspiré le "nez" Mina Gautier. La créatrice de parfums a imaginé "Confinés". Une fragrance fraîche composée de 82 ingrédients différents.

Il est conservé dans un bel écrin de verre, sa robe est délicatement dorée, ses notes à la fois boisées et gourmandes promettent l'envoûtement, il s'appelle Confinés. Ce nouveau parfum sorti du nez de Mina Gautier a vu le jour durant ces deux mois d'isolement.

Confinée mais inspirée

Cette fragrance unique, composée de 82 ingrédients, porte en elle les différentes émotions que Mina a connues lors du confinement. Du courage et de la force pour une note de fond d'ambre, de bois de santal et de bois de rose, de la gourmandise pour une note de tête aux senteurs de bergamote et de mandarine. "Le réconfort de la famille et l'apaisement, je le traduis en vanille comme un retour en enfance et aux racines", raconte Mina.

Mina Gautier a fait le tour du monde pour imaginer ses parfums de niche. De New York à Mumbaï en passant par son Maroc natal, elle puise en ses racines orientales la passion des fragrances. Cette globe-trotteuse des effluves qui crée des parfums sur mesure a profité du confinement pour imaginer cette senteur inédite. "Au fond de moi j'étais libre et j'ai tiré les conséquences positives", explique la créatrice.