"Abers road", le road trip musical de Gaëtan Roussel à la rencontre des artistes installés en Bretagne

Le chanteur de Louise Attaque participe à une nouvelle émission musicale pour France 3 Bretagne. Un road trip en van à travers la région, à la rencontre des artistes qui s’y sont installés ou qui y possèdent une résidence secondaire. À l’origine de l’émission, l’envie de Gaëtan Roussel de se dénicher un petit coin de paradis breton. Après Renan Luce qui lui a fait découvrir le pays de Morlaix dans le premier épisode - qui sera diffusé dans quelques jours -, c’est au tour de Jane Birkin de lui parler du pays des Abers, où elle passe une partie de l’année.

Un série de huit épisodes

Gaëtan Roussel et Jane Birkin ne se connaissaient pas avant le tournage d'Abers Road. L’artiste lui fait découvrir les endroits de ce coin du Finistère qu’elle affectionne et notamment la plage de Sainte-Marguerite à Landeda. Une plage d’où son père, alors jeune officier, exfiltrait les pilotes anglais lors de la Seconde Guerre mondiale. Une histoire qui a ému le chanteur : "C’est très touchant l’histoire qu’elle a. Elle a acheté une maison sans savoir que c’était si proche de cette plage et elle a ensuite décidé d’y disperser les cendres de son papa. C’est de l’histoire intime".

Pour Jane Birkin, pas question de se muer en ambassadrice du territoire. Elle veut juste faire découvrir à Gaëtan Roussel ce qui l’attache désormais à ce territoire où elle aime se ressourcer : "C'est très sauvage, c'est ce qui fait une partie du charme d'ici. Mais je ne suis pas là pour le convaincre, je peux juste lui montrer les charmes des endroits et des gens surtout".

Des paysages, des gens mais aussi, bien sûr, de la musique. Des duos inédits et des lives pour l’émission qui comptera huit épisodes. Après Jane Birkin, c’est Raphaël qui fera découvrir la Côte de Granit Rose à Gaëtan Roussel. Puis ce sera au tour d’un autre amoureux de la Bretagne d'accueillir le chanteur, Laurent Voulzy. En attendant, c’est donc Renan Luce qui ouvrira le bal pour le premier épisode dans le pays de Morlaix, le 9 avril, avec notamment cette reprise de L'autre Finistère des Innocents.

"Abers Road" le 9 avril à 23h15 sur France 3 Bretagne et ensuite en replay.