Le théâtre du Châtelet diffuse le spectacle musical "Le Petit Prince" samedi après-midi

En ces temps de disette culturelle, Le Petit Prince a pris possession du Théâtre du Châtelet, accompagné de l’orchestre de chambre de Paris, le temps d’un concert devant une salle vide, les caméras remplaçant les spectateurs. Ce spectacle musical est le résultat de la rencontre de l'illustrateur Joann Sfar, d’un orchestre symphonique et d’un comédien narrateur.

Les dessins de Joann Sfar mis en musique

"J’ai relu le texte et je suis tombé par hasard sur la bande dessinée de Joann Sfar, d’une modernité et d’une énergie magnifiques", confie le compositeur Marc-Olivier Dupin. À son tour, il s’est lancé dans l’aventure, associant la musique à l’image. "Il y a au fond cette émotion qui est là, que génère le texte, et on se laisse emporter, et c’est formidable" résume Marc-Olivier Dupin. Le comédien Benoît Marchand interprète seul tous les personnages du conte philosophique de Saint-Exupéry, mais partage avec les artistes sur scène une même partition.



Le spectacle filmé est mis en ligne gratuitement à partir de samedi 26 décembre à 16h sur le site du théâtre (et ci-dessous).





