Découvrez la bande-annonce de "Spider-Man : No Way Home" qui sort en décembre

Quelques heures après une fuite d'une version pirate sur TikTok, Marvel et Sony ont diffusé dans la nuit de lundi à mardi la bande-annonce des prochaines aventures cinématographiques de l'homme-araignée : le film s'intitule Spider-Man : No Way Home. Réalisé par Jon Watts, il sortira au cinéma le 15 décembre 2021.



Mondes parallèles et vieilles connaissances

À l'affiche aux côtés de Tom Holland alias Peter Parker et Spider-Man, l'actrice Zendaya retrouve le rôle de "MJ", tandis que Benedict Cumberbatch endosse ses habits de Doctor Strange, sollicité par Peter Parker pour lui rendre son anonymat, avec des conséquences fâcheuses... Dans ce nouveau film, Spider-Man se retrouve en effet plongé dans le multivers, c'est-à-dire des univers parallèles et alternatifs. Une occasion en or pour ressortir du chapeau de vieilles connaissances de Spider-Man, telles que le Docteur Octopus (bien connu des fans du comics historique), incarné par Alfred Molina qui retrouve ainsi son rôle du Spider-Man 2 de 2004, qui était réalisé par Sam Raimi.



Dans la bande-annonce, des indices laissent aussi deviner le retour d'Electro, dont Jamie Foxx doit reprendre le rôle (sept ans après The Amazing Spider-Man en 2014), mais aussi celui du mythique Bouffon Vert immortalisé à l'écran par Willem Dafoe - mais sa présence n'est pas confirmée officiellement. Diverses surprises sont ainsi possibles, des sites comme Numerama croyant deviner la présence d'autres célèbres méchants...

Les fans rêvent de revoir Andrew Garfield et Tobey McGuire

Les perspectives ouvertes par le multivers alimentent donc de nombreuses rumeurs autour de ce nouveau volet de Spider-Man : les fans rêvent tout simplement d'y retrouver les deux précédents acteurs qui ont incarné l'homme-araignée au cinéma au XXIe siècle, Andrew Garfield et bien sûr Tobey McGuire, star de la première trilogie au début des années 2000... Marvel et Sony vont certainement laisser le suspense planer aussi longtemps que possible.



Quant au réalisateur Jon Watts, il a déjà officié sur les précédentes aventures du super-héros avec Tom Holland en vedette, Spider-Man : Homecoming (où Watts était aussi coscénariste) en 2017 et Spider-Man : Far From Home en 2019.