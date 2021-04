Une suite au film Downton Abbey prévue à Noël avec au casting la française Nathalie Baye

Une suite au film adapté de la série TV britannique Downton Abbey doit sortir à Noël 2021, avec le casting d'origine et de nouveaux acteurs dont la française Nathalie Baye, ont annoncé le 19 avril les producteurs à des médias américains. Le premier long-métrage, basé sur cette série britannique à succès, était sorti en 2019.

La plupart de ses acteurs, dont Maggie Smith, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Michelle Dockery et Elizabeth McGovern, figureront au casting de cette suite. Ils seront rejoints par de nouveaux comédiens,dont Nathalie Baye, Hugh Dancy, Laura Haddock et Dominic West, ont indiqué les producteurs au journal USA Today.

Le tournage a démarré la semaine dernière et la sortie du film est programmée pour le 22 décembre. L'intrigue n'a pas été dévoilée mais Julian Fellowes, créateur et scénariste de la série et du premier film, a signé pour écrire le scénario.

We're thrilled to announce that Julian Fellowes and the entire Downton cast are back for #DowntonAbbey2, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining!



See the film in theaters this Christmas. pic.twitter.com/OHopFgzqiM