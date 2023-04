Trois nouveaux "Star Wars" en préparation, dont un avec le personnage de Rey interprété par l'actrice britannique Daisy Ridley

Aux manettes de ses trois nouveaux films la Pakistanaise Sharmeen Obaid-Chinoy et les Américains James Mangold et Dave Filoni, a annoncé LucasFilm lors d'une convention à Londres

Trois nouveaux long-métrages se déroulant dans l'univers de Star Wars sont en préparation, dont un situé 15 ans après la dernière trilogie, où l'actrice britannique Daisy Ridley reprendra le rôle de Rey, a annoncé vendredi LucasFilm lors d'une convention à Londres. Chacun se tiendra à une période différente, a expliqué Kathleen Kennedy, la présidente du studio racheté par Disney en 2012, avant d'accueillir leurs réalisateurs à la Star Wars Celebration.

La suite de "L'Ascension de Skywalker"

La suite de L'Ascension de Skywalker (2019) a ainsi été confiée à la réalisatrice pakistanaise Sharmeen Obaid-Chinoy (Miss Marvel). Oscarisée à deux reprises pour des documentaires (catégorie court) dénonçant les violences contre les femmes, elle deviendra la première femme aux commandes d'un film de la mythique franchise, depuis sa création par George Lucas en 1977. Ce statut devait revenir à la réalisatrice de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins mais son film Rogue Squadron, annoncé en 2020 pour 2023 par Disney, semble avoir été mis au placard, comme l'annonçait le magazine américain Variety en mars.

Déjà aux manettes du cinquième opus d'Indiana Jones, l'autre marque culte de LucasFilm, James Mangold retracera, quant à lui, dans son long-métrage l'apparition des Jedi, a précisé Kathleen Kennedy.

Et Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka), un habitué de la galaxie lointaine, très lointaine, "orchestrera l'escalade de la guerre entre les restes de l'Empire" et la Nouvelle République, a-t-elle ajouté.

La bande annonce d'"Ashoka" diffusée sur Disney+ en août

Ces annonces ont été chaudement accueillies par les quelque 5.000 fans de l'auditoire, privés de film tiré de leur saga favorite en salles depuis 2019.

Disney avait acheté Lucasfilm et sa franchise pour 4 milliards de dollars en 2012 et avait immédiatement démarré la production d'une nouvelle trilogie et des films dérivés Solo et Rogue One, avant de freiner ses ambitions pour le grand écran. Le géant du divertissement s'est alors davantage tourné vers les séries télévisées pour alimenter son offre de streaming, Disney+.

Si aucune nouvelle série n'a été annoncée vendredi, les fans ont pu découvrir les premières images d'Ahsoka, attendue en août sur la plateforme, de Skeleton Crew, série portée par Jude Law, présent à Londres, de The Acolyte ou encore de la saison 2 d'Andor.