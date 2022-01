Tarifs réduits, visites gratuites... Le pass Navigo, nouveau sésame culturel pour les Franciliens dès lundi

Dès lundi 10 janvier, les usagers franciliens ne verront plus leur pass Navigo de la même manière. Comme le révèle le JDD, l'abonnement aux transports en Ile-de-France, mensuel ou annuel (y compris Liberté+, Senior et Imagine R), doté d'une carte à puce sans contact, leur servira également de sésame pour la culture.

Avantages à la discrétion des établissements

En effet, les 4 millions d'abonnés pourront bénéficier de nombreux avantages dans plus de 300 musées, théâtres ou cinémas de la Région. Il suffira de scanner le pass Navigo en cours de validité.

Ces avantages seront à la discrétion des établissements partenaires. Ils iront d'une tarification réduite (ou la gratuité d'un billet pour un payant), à des invitations à des avant-premières ou à des vernissages, en passant par des ristournes ou des cadeaux de bienvenue.

Musées et monuments, salles de spectacles, cinémas indépendants...

Les établissements participants, repérables sur une carte consultable sur le site de Ile-de-France Mobilités (IDFM), concernent plusieurs monuments et musées nationaux (comme par exemple l'Opéra Garnier, le musée d'Orsay, le Quai Branly, le Centre Pompidou, mais pas le Louvre), mais également des cinémas indépendants et la Cinémathèque française, des centres culturels, des salles de concert (comme Insula Orchestra à la Seine musicale), des théâtres (le Châtelet, la Colline, les Bouffes du Nord, les Amandiers…) ou encore des festivals (comme Rock en Seine ou We Love Green).