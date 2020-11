L'acteur britannique Dave Prowse, interprète de Dark Vador dans les premiers "Star Wars", est mort à 85 ans

Il avait incarné le célèbre personnage entre 1977 et 1983, dans les épisodes IV, V et VI de "Star Wars", les premiers à avoir été tournés.

Il avait incarné le personnage de Dark Vador dans la première trilogie de La Guerre des étoiles entre 1977 et 1983. L'acteur britannique Dave Prowse est mort, samedi 28 novembre, à l'âge de 85 ans, a annoncé son agent, dimanche, sur Facebook.

Cet ancien bodybuilder et haltérophile d'1,98 mètre, ami d'Arnold Scharwzenegger, avait débuté sa carrière par des rôles de méchants et de monstres, dont celui de Frankenstein dans Casino Royale en 1967.

Il avait ensuite été repéré par George Lucas, qui lui a donné le choix entre les personnages de Chewbacca et Dark Vador pour les premiers épisodes de la saga Star Wars (Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque et Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi). "Tout le monde se rappelle du méchant", avait répondu David Prowse pour justifier son choix, rapporte The Guardian (en anglais).

Comme le fort accent de ce comédien originaire de Bristol avait été jugé peu approprié, la voix du personnage avait été incarnée par l'Américain James Earl Jones - ensuite devenu la voix de Mufasa dans Le Roi Lion et du jingle "This is CNN". Dave Prowse a aussi dû céder son costume à l'escrimeur olympique Bob Anderson pour de nombreuses scènes de sabre. Ce n'est même pas son visage qui est apparu à la mort du personnage dans Le Retour du Jedi, George Lucas lui préférant alors l'acteur Sebastian Shaw.

Armure noire, respiration mécanique et pouvoirs entièrement voués au mal, le personnage de Dark Vador est entré dans le panthéon des personnages maléfiques grâce à la célèbre réplique : "Je suis ton père". "Que la force soit avec lui, toujours", a commenté son agent à la BBC après sa mort.