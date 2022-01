"The Chef" : le coup de feu d'un restaurateur filmé en un stupéfiant plan séquence

La cuisine est un sujet récurrent au cinéma et les médias n’en ont jamais autant fait leurs choux gras. Dans son deuxième film, The Chef qui sort mercredi 19 janvier, le réalisateur britannique Philip Barantini fait le portrait d’un homme étreint par son stress de restaurateur, dans un plan séquence d’une heure trente-quatre. Au-delà de la prouesse technique, un récit haletant filmé côté cuisine sous tension.

Une prise

Andy, chef étoilé, retrouve sa brigade avant le coup de feu dans son restaurant gastronomique le vendredi avant Noël, soirée phare de l’année. Les conflits s’accumulent : sa seconde est sur la sellette, des influenceurs commandent quatre steaks, un créditeur le sollicite pour devenir son associé, sans parler d’une clientèle exigeante qui ne cherche qu’à le descendre…

Depuis son vélo, portable à l’oreille, jusqu’au final au pied de son fourneau, la caméra ne quitte pas Andy McLeod, ce chef empêtré entre son restaurant, sa vie de famille éclatée, sa brigade et des clients impossibles. Une prestation impressionnante de Stephen Graham habite tout le film, tourné dans des conditions comparables à une représentation théâtrale, puisque le plan séquence réclame une même continuité de jeu, en une seule prise, dans un plan sans coupure.

Leçon d’humanité

Au-delà de la prouesse technique, c’est l’écriture qui dynamise le film. La dramaturgie nourrit une progression minutée. La caméra portée n’est pas déstabilisante, tant les travellings sont fluides, les cadres ajustés au millimètre pour valoriser les acteurs. On est au cœur de l’action, de la salle aux cuisines, dans la ruelle des poubelles, sur le dos d’Andy qui gère son restaurant et sa vie privée. Jusqu’où tiendra-t-il ?

"The Chef" de Philip Barantini (2022). (UFO Distribution)

L’envers du décor du restaurant donne lieu à une leçon d’humanité. Le professionnalisme d’un homme confronté à ses ambitions, la gestion d’une brigade pas toujours à l’heure et au niveau, un fiston à aller chercher à l’école, et des clients qui ne pensent qu’à eux crééent une tension qui part en vrille, à l'image du filmage, toujours mouvant. Un don de soi non perçu par les autres, sans retour, comme peuvent être les rapports humains d’aujourd’hui dans un individualisme, sinon un égoïsme, effréné. The Chef renvoie à notre cuisine personnelle, le choix du lieu n’est pas anodin : un menu de choix. Bouleversant.

L'affiche de "The Chef" de Philip Barantini (2022). (UFO Distribution)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Philip Barantini

Acteurs : Stephen Graham, Vinette Robinson, Jason Flemyng

Pays : Grande-Bretagne

Durée : 1h34

Sortie : 19 janvier 2021

Distributeur : UFO Distribution



Synopsis : "Magic Friday" : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S'ajoute à cela la pression constante d'une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte…