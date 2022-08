"One Piece Film - Red" de Goro Taniguchi, un film rythmé et explosif inspiré du célèbre manga d'Eiichiro Oda

Le pirate Luffy au chapeau de paille et son équipage sont de retour sur grand écran. Ce nouvel opus animé de One Piece nous plonge dans l’univers coloré du célèbre manga japonais aux 500 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Sortie en salle le 10 août.

Quinzième long métrage de la saga One Piece, Red, en salle à partir du 10 août, célèbre au cinéma les 25 ans de ce manga emblématique sur la piraterie. Nous retrouvons les héros principaux de la saga : le pirate Luffy au chapeau de paille et son équipage, toujours à la recherche du trésor du pirate Gol D. Roger (le fameux One Piece). Au programme : de la pop japonaise, de la danse, un nouveau personnage très charismatique et bien sûr beaucoup de combats.

Lorsque le film s'ouvre, la petite bande est occupée par une toute autre activité que la chasse aux pièces d'or... Bâtons lumineux et banderoles en mains, l’équipage s’apprête à assister au concert de la chanteuse la plus populaire du monde fictif créé pour la saga. "Uta !", hurle le petit renne Chopper, médecin de l’équipe et redoutable combattant, en la voyant arriver sur scène. Aux côtés de ses neuf compagnons de voyage et de millions de spectateurs, il trépigne d’impatience d’entendre l’artiste qu’il adore. Mais surprise : son capitaine Luffy reconnait dès son apparition celle qui était une de ses meilleures amies d’enfance. Surtout, la chanteuse est la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux, mentor du jeune héros qu'il n'a pas vu depuis de longues années.

Heureuses et émouvantes, ces retrouvailles pourraient toutefois rapidement tourner au drame, dans un de ces revirements de situation dont la saga a le secret. Uta fait-elle encore partie de l’équipage de Shanks ? Comment est-elle devenue chanteuse ? Où était-elle pendant toutes ces années ?

Tous les ingrédients qui ont fait le succès du manga réunis

Dans ce nouvel opus réalisé par Gorō Taniguchi, tous les héros emblématiques de la série sont présents : l’équipage de Luffy mais aussi leurs plus grands adversaires comme Big Mom, une puissante pirate qui fait la taille d’un géant, et ses enfants, Oven et Brûlée. À plusieurs reprises, parfois seulement quelques secondes, des personnages iconiques rencontrés par notre équipe de combattants au cours de son aventure dans la version papier apparaissent à l’écran. De quoi satisfaire les lecteurs assidus du manga.

L’animation des dessins est proche de celle des épisodes de la série. Les images sont colorées dans des tons pastels, apportant à l'ensemble une bonne dose de "kawaï" (esthétique qui évoque l’univers de l’enfance et de la mignonnerie). Le film s'inscrit complètement dans la galaxie du manga One Piece (on retrouve les protagonistes, certains lieux...) mais le scénario est exclusif et n'est pas relié à la trame principale de la série. Nos héros se retrouvent ici dans un cadre plus léger et festif. Déjà dans la précédente adaptation, One Piece : Stampede, l’équipage s’était rendu à un grand rassemblement de pirates du monde entier pour faire la fête. Red : One Piece est une nouvelle fois une occasion de découvrir les personnages sous un autre angle, plus décontracté.

Luffy et Uta dans le film "Red : One Piece". (PATHÉ.)

Uta, une héroïne pop et envoûtante

Au centre de ce nouveau long-métrage, un personnage : Uta. Les cheveux bicolores, rouges et blancs, les yeux violets, elle est particulièrement charismatique. Elle le devient d’autant plus quand on apprend qu’elle est la fille d'un des plus grands pirates de la saga, Shanks Le Roux. Sur les oreilles, son casque jaune et futuriste nous renseigne immédiatement sur sa spécialité : la musique. Son concert, pop et explosif, ouvre le film et fait penser à ceux de la chanteuse virtuelle très populaire au Japon, Hatsune Miku.

Enfin, si le film rassemble tous les éléments qui ont fait le succès du manga, notamment un savant mélange d'humour et de drame, il prend aussi les traits d’une comédie musicale grâce à cette protagoniste. Une vraie nouveauté. La chanteuse Uta donne du rythme avec ses chansons entraînantes dont New Genesis (interprétée avec puissance par la Japonaise Ado) qui nous enchante dès les premières minutes du film. Dans la version française, le public retrouvera la voix rauque d’Hoshi pour ce morceau.

Sans apporter de réelles nouveautés par rapport aux précédents films, ce nouvel opus ne manque toutefois pas d'énergie et offre quelques belles scènes musicales. C'est précisemment cet aspect qui fait sa force, le rendant accessible aussi bien aux enfants qu'aux adultes, lecteur fidèles, ou non, de la saga.

L'affiche du film "Red : One Piece". (PATHÉ.)

La fiche

Genre : Animation, Aventure, Comédie

Réalisatrice : Goro Taniguchi

Actrices et acteurs : Hiroaki Hirata, Mayumi Tanaka, Akemi Okamura

Pays : Japon

Durée : 1h55

Sortie : 10 août 2022

Distributeur : Pathé

Synopsis : Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…