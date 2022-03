"Notre-Dame brûle" : Jean-Jacques Annaud filme avec panache l’incendie de la reine des cathédrales

Dès le 15 avril 2019, au soir de l’incendie de Notre-Dame de Paris, Jean-Jacques Annaud a flairé le grand film à réaliser sur ce traumatisme culturel mondial. C’est chose faite avec Notre-Dame brûle, sur les écrans mercredi 16 mars, trois ans après le sinistre. Le réalisateur de La Guerre du feu jongle entre réalité, en s’appuyant sur une documentation passée au scalpel, et fiction, dans la reconstitution avec acteurs. Un grand film mis en scène avec flamme.

Prise directe

Des voisins de Notre-Dame de Paris remarquent une fumée au-dessus de la cathédrale et avertissent les autorités. Des vérifications ne détectent aucun départ de feu, alors qu’un incendie majeur menace les charpentes du XIIIe siècle. Une fois détecté, les secours s’organisent dans une impréparation et des aléas multiples. Au cœur du drame, les pompiers, des hommes et des femmes qui vont sauver, au péril de leur vie, un joyau spirituel et culturel mondial.

Habitué aux tournages périlleux et de grande envergure, Jean-Jacques Annaud est tout désigné pour reconstituer la tragédie de Notre-Dame. Il trouve la matière narrative dans la progression catastrophique du sinistre, faisant de l’événement une aventure collective. Si l’on connaît aujourd’hui le dénouement de l’histoire, découvrir ceux qui l’ont faite, à leur côté, comme en prise directe, dans une mise en scène habitée et impliquée de tous les instants, aboutit à un film à la hauteur de la catastrophe.

La chaîne des événements

Un apprenti en charge de la surveillance incendie de la cathédrale, un régisseur général absent avec un portable à court de batterie, des secours bloqués par les embouteillages… Jean-Jacques Annaud égraine heure par heure la chaîne des événements qui ont conduit à la chute de la flèche de Viollet-Le-Duc, et à la sauvegarde des œuvres d’art, de la couronne d’épines, de la façade et de la majeure partie de l’édifice. Les scènes d’action semblent avoir été prises sur le vif, les flammes sortent de l’écran, on monte et dévale les escaliers avec les pompiers, on assiste aux réunions d’urgence… Jean-Jacques Annaud est au cœur du sujet et le transcrit avec ampleur.

"Notre-Dame brûle" de Jean-jacques Annaud (2022). (MICHAEL LEFEVRE – BSPP)

Tout le monde se souvient où il était quand il a appris la nouvelle. Notre-Dame brûle nous dévoile ce qui se passait sur le terrain alors que nous suivions l’événement sur les médias, durant des jours. On se demande parfois comment Annaud a pu tourner certaines images. L’intervention à l’écran de la maire de Paris ou du président de la République, acteurs de leur propre rôle, apporte encore de la véracité à l’ensemble. Mais c’est la reconstitution au cordeau du sinistre, l’investissement de tous les participants au film qui rejaillit sur son indéniable qualité, informative, visuelle, critique et lyrique. Splendide.

l4AFFICHE DE (PATHE DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : catastrophe

Réalisateur : Jean-Jacques Annaud

Acteurs : Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian, Jérémie Laheurte, Dimitri Storoge

Durée : 2h00

Pays : France

Sortie : 9 mars 2022

Distributeur : StudioCanal



Synopsis : Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.