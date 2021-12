"Nos plus belles années", film choral qui renoue avec la comédie italienne des années 70

Gabriele Muccino (Une famille italienne) surfe sur le buddy movie (film de potes) dans la continuité de Mario Monicelli (Mes chers amis) et Ettore Scola (La Terrasse). Pas de réchauffé pour autant dans Nos plus belles années qui sort mercredi 29 décembre, puisque la génération mise en scène est celle des années 1980-2020. Un regard tendre et romanesque sur les 40 ans passés.

Doux-amer

A 16 ans, quatre amis des années 80 forment une petite bande. Sur 40 ans, les liens évoluent, certains s’aiment, se séparent, tous se perdent et se retrouvent, acteurs et fruits d'une génération nouvelle.

Gabriele Muccino se réclame du cinéma qu’il aime et l’adapte à son temps. En projetant ses personnages des années 80 à 2020, il renoue avec un regard sur le passé, parfois nostalgique, parfois amer, mais résilient. Ses quinquas italiens évoquent aussi les trentenaires américains des Copains d’abord (Lawrence Kasdan, 1983) que reprendra Le Péril jeune (1994) de Cédric Klapisch.

Cabossés

Le réalisateur italien ajoute une dimension "épique" dans sa mise en scène, un côté fresque générationnelle, mais la fraîcheur des personnages demeure. Ce sentiment émane de l'entrain qu'apporte Muccino dans l’écriture et la mise en scène. Il ne pleut pas beaucoup dans Nos plus belles années, film solaire, alors que ce sont aussi celles de Berlusconi, du régionalisme/nationalisme renaissant et de la corruption au grand jour, en Italie et ailleurs.

Nicoletta Romanoff, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti dans "Nos plus belles années de Gabriele Muccino (2021). (ARP Sélection)

Si la politique traverse le film, celui-ci reflète plutôt un sentiment. Les quadras restés à l’âge de dix ans dans Mes chers amis (1975), en pleine parenthèse enchantée des années 70, et les amertumes qui remontent à la surface de La Terrasse (1980), laissent place à des quinquas qui ont mûri depuis leur adolescence. Leur carrosse s'est cabossé, mais il leur reste de la spontanéité et de la confiance. Sans être un feel good movie, Nos plus belles années dégage une positivité, mais mesurée, signe de temps incertains.

L'affiche de "Nos plus belles années" de Gabriele Muccino (2021). (ARP SELECTION)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Gabriele Muccino

Acteurs : Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart

Pays : Italie

Durée : 2h15

Sortie : 29 décembre 2021

Distributeur : ARP Sélection



Synopsis : C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié.