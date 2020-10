Nathalie Baye en mère émue par son "Garçon chiffon" : attention, fragile

Premier film de Nicolas Maury, sélectionné au Festival de Cannes 2020, un film à part et délicat.

On n’avait pas vu Nathalie Baye depuis Alibi.com en 2017, sauf dans des séries télévisées. Elle revient sur grand écran dans Garçon chiffon, sorti mercredi 28 octobre. On découvre à son côté Nicolas Maury, un acteur, réalisateur et auteur qui fait preuve d’un ton original, dans un premier film où un trentenaire en crise se ressource auprès d’une mère attentive.

Adolescent suicidaire positif

Comédien, Jérémie, enchaîne les déceptions : un réalisateur le congédie, une réalisatrice ne veut de lui que comme coach, et son compagnon le plaque suite à ses crises de jalousie répétées. Il quitte Paris pour son Limousin natal où sa mère, veuve, attend avec impatience son fiston "chiffon" auquel elle va tenter de redonner confiance. Nicolas Maury fait le portrait d’un personnage qui, à trente ans, est habité d’un spleen qui l’identifie spontanément à un "adolescent suicidaire". Cela sera d’ailleurs le premier rôle dans une pièce qu’on lui propose, enfin. Cet homme, que l’on voit plus comme un garçon que comme un adulte, se cogne contre la vie, mais développe paradoxalement un potentiel vital hors norme. Aussi, Garçon chiffon est loin d’être un film déprimant, tant il prend un regard distancié et ironique sur son anti-héros.

Film portrait

Pour interpréter Jonathan, Nicolas Maury s’est fait un visage lunaire, il l’habille de tenues qui trahissent sa délicatesse, sa sensibilité, sinon sa fragilité, jusqu'à la caricature de ses pulls improbables. Surnommé dès sa naissance "chiffon" par sa mère, tôt orphelin de père, différent par son homosexualité découverte très jeune, en mal d’amour, il va développer une jalousie maladive qui le mènera à la rupture. Jonathan ne se laisse pas pour autant abattre. Sa mère, avec laquelle il est constamment au téléphone avant de la retrouver, n’y est pas pour rien.

Nicolas Maury dans "Garçon chiffon" de Nicolas Maury (Copyright Les Films du Losange) Aussi bousculée par la vie, elle est la mieux placée pour tirer son fils par le haut. Film portrait, Garçon chiffon concentre toute sa mise en scène sur les acteurs et en premier lieu sur le rôle de Jonathan, dont on pardonnera la surdétermination. S’il ne dégage pas une empathie spontanée, c’est justement le propos de Nicolas Maury de nous faire aimer des personnalités aussi pour leurs défauts.

L'affiche de "Garçon chiffon" de Nicolas Maury. (Les Films du Losange)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Nicolas Maury

Acteurs : Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois

Pays : France

Durée : 1h50

Sortie : 28 octobre 2020

Distributeur : Les Films du Losange

Synopsis : Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère...