Michel Houellebecq et Gérard Depardieu en goguette dans "Thalasso" de Guillaume Nicloux

Cinq ans après "L’Enlèvement de Michel Houellebecq", Guillaume Nicloux réinvite l’écrivain au cinéma dans "Thalasso", accompagné de Gérard Depardieu.

On aura rarement vu un tel duo au cinéma : l’un des écrivains français le plus lus dans le monde, Michel Houellebecq, et l’acteur national le plus connu de la planète, réunis dans un film. C’est Thalasso de Guillaume Nicloux, suite, cinq ans après, de L’Enlèvement de Michel Houellebecq, où le romancier reprend son propre rôle, et où Depardieu interprète le sien-propre. Thalasso pour tout le monde à partir de mercredi 21 août dans les salles.

Michel Houellebecq impayable

À l’initiative de son épouse, Michel Houellebecq prend ses marques dans un établissement de thalassothérapie à Cabourg (Calvados). Pas très à l’aise dans cet environnement où il est interdit de fumer et de boire, l’écrivain y croise Gérard Depardieu qui l’entraîne à enfreindre le règlement.



Houellebecq, toujours en relation avec les ravisseurs qui l’avaient enlevé il y a cinq ans, est sollicité par ces derniers qui lui demandent d’intervenir pour réconcilier... Ginette et Dédé (membres de la bande), après leur séparation. Houellebecq et Depardieu vont alors chercher un stratagème pour faire revenir Ginette qui s’est emmourachée d’un jeunot de 40 ans et a plaqué son mari à 70 ans passés.

Wild Bunch L’intrigue est ténue, mais cette légèreté participe d’une autodérision toute houellebecquienne, à laquelle Gérard Depardieu apporte une contribution tout autant désacralisante. La chronique d’un Michel Houellebecq en cure de thalasso ne dépareillerait pas dans la bibliographie de l'auteur de Plateforme, même si les tenants et aboutissants en seraient différents. La nonchalance de l’auteur, confronté à un environnement contraignant, est le meilleur du film grâce à un Michel Houellebecq impayable.

Laurel et Hardy

La rencontre iconoclaste de l'écrivain et de l'acteur relance ce qui aurait pu se limiter à une comédie sur des états d’âme nés de la frustration : celle d’un Michel Houellebecq obligé de contraindre ses sacro-saintes addictions. Renouant avec le couple éternel du clown blanc et de l’auguste, de Laurel et Hardy, Houellebecq et Depardieu fonctionnent de ce point de vue à merveille. Même s'ils transfèrent l’opposition, voire la confrontation du duo originel, dans la complicité.

Gérard Depardieu et Michel Houelbeck dans "Thalasso" de Guillaume Nicloux. (WILD BUNCH DISTRIBUTION) Jusqu’ici tout va bien : Nicloux sert sur un plateau à Houellebecq plus d’une scène où l’auto-parodie fait mouche. Tout comme son angoisse métaphysique de clown triste est tournée en dérision par l’auguste épicurisme de Depardieu.

Le bât blesse dès qu’un semblant d’intrigue s’immisce avec l’arrivée des ex-ravisseurs de Houellebecq, et l’histoire de Ginette et Dédé. Objet de la seconde partie du film, elle semble artificielle, même s’il ressort de la tendresse et de l’humanité de la part des deux géants de la culture nationale.

Thalasso tombe dans le travers de nombre de comédies françaises qui, bien parties, décrochent une fois leur cadre installé. Guillaume Nicloux aurait mieux fait de s’en tenir à cette chronique nonchalante de deux monstres sacrés amoureux de la vie, unis dans leur tentative d’échapper à la contrainte. À court de relance, le film s’enlise dès lors dans une histoire dérisoire, en laquelle il peine à nous faire croire. L'affiche de "Thalasso" de Guillaume Nicloux (WILD BUNCH DISTRIBUTION)

La Fiche

Genre : Comédie

Réalisateur : Guillaume Nicloux

Acteurs : Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, Maxime Lefrancois, Mathieu Nicourt, Daria Panchenko

Pays : France

Durée : 1h33

Sortie : 21 août 2019

Distributeur : Wild Bunch Distribution

Synopsis : Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime de santé que l’établissement entend leur imposer. Alors que Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus viennent perturber leur programme…