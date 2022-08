"Les Volets verts" : Fanny Ardant et Gérard Depardieu, le couple mythique du cinéma français de retour dans un drame de Jean Becker

Après avoir tourné une dizaine de films ensemble, Gérard Depardieu et Fanny Ardant se retrouvent dans un drame adapté du roman de Georges Simenon : l'histoire d’un grand acteur des années 1970, qui malgré sa notoriété et son entourage, meurt de solitude. Sortie en salles le 24 août.

Les Volets Verts dresse le portrait de Jules Maugin, un monstre sacré du cinéma, au sommet de sa gloire dans les années 1970. Une chronique crépusculaire de la vie d’un comédien vieillissant qui malgré sa notoriété et son entourage, se retrouve très souvent face à sa solitude. Ce drame signe les retrouvailles d’un des duos les plus mythiques du cinéma français : Gérard Depardieu et Fanny Ardant.

Adapté d’un roman de Georges Simenon

Le nouveau film de Jean Becker est adapté d'un roman de l'auteur belge Georges Simenon, paru en 1950. Si l’intrigue du livre se déroule à son époque, le réalisateur de L’été meurtrier ou encore d'Elisa a choisi de situer son long métrage deux décennies plus tard.

Un vieux comédien râleur, aigri et usé par les excès... C'est le personnage principal de cette comédie dramatique. Malgré la présence de son habilleuse, de son chauffeur, de son meilleur ami et de ses admirateurs, Jules Maugin crève de solitude. Seul à rendre son existence moins monotone, l'amour fou pour sa partenaire de jeu. Malheureusement, Jeanne, jouée par Fanny Ardant, l'éconduit. Il retourne alors dans sa maison de vacances, mais avec une autre femme, jeune, sa souffleuse. Les bons moments au soleil avec elle lui permettent de (re)goûter à une vie plus douce. Ou presque.

Un duo mythique à l’écran

Ce drame signe les retrouvailles de deux stars du cinéma français : Fanny Ardant et Gérard Depardieu. Une amitié née il y a plus de 40 ans avec La Femme d’à côté, film de François Truffaut sorti en 1981, et prolongée depuis... dans une dizaine de collaborations.

Pour Jean Becker, ce couple mythique était une évidence... "Leur complicité dans la vie se retrouve aussi dans le film et il n’est pas nécessaire de l’expliquer. Dans Les Volets verts, il se conduit comme un soupirant vis-à-vis d’elle parce qu’il sent qu’elle va lui échapper", précise le réalisateur de 89 ans au site Allociné.

Depardieu touchant dans un drame qui prend son temps

Ce long-métrage est une plongée dans l'âme humaine, une fable sur la vie d'un comédien éperdument amoureux mais terriblement seul. On retrouve un Depardieu très touchant dans un cinéma qui prend son temps. Le génie de ce monstre sacré, ses silences, ses regards, ses respirations créent un équilibre dans ce film un rien désuet. Benoît Poelvoorde, jouant le meilleur ami de l'acteur, apporte une touche de fraîcheur qui fait du bien dans ce décor vintage. Les Volets verts, réalisé 60 ans après le premier film de Jean Becker (Un nommé La Rocca), sur le dernier scénario de Jean-Loup Dabadie aura le mérite, avec Fanny Ardant et Gérard Depardieu, d'avoir fait renaître un duo iconique du cinéma français.

Affiche du film "Les Volets Verts" de Jean Becker. (ARP)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Jean Becker

Acteurs : Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde

Pays : France

Durée : 1h37

Sortie : 24 août 2022

Distributeur : ARP Sélection

Synopsis : "Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.