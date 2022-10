"Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?" : Sempé et Goscinny s'invitent dans ce dessin animé délicat et joyeux

Premier long métrage animé d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, qui œuvrent depuis longtemps dans le domaine, ce Petit Nicolas est une pépite. Jean-Jacques Sempé, décédé en août dernier, coauteur du personnage avec Goscinny, a vu le film avant sa mort et s’est dit comblé. On est d’accord avec lui.

Des histoires soufflées à l’oreille

La bonne idée du film est de raconter la naissance du Petit Nicolas par ceux qui l'ont créé : le dessinateur et le scénariste. Sa conception, la vision qu'ils en ont, émaillent le film d'une kyrielle d’histoires inspirées de leur propre enfance soufflées à leur petit écolier. Elles le nourrissent d'aventures facétieuses, avec une finesse dans le graphisme et un humour délicieusement poétique.

Le garçonnet facétieux glisse sur les épaules de ses pygmalions, sautille sur les touches d’une machine à écrire, marche sur la feuille blanche, rigole à leurs oreilles. Son père, sa mère, ses copains, Alceste, Rufus, Agnan, Clotaire... blaguent, se chamaillent, dans des aquarelles délicates flottant sur l’écran, sans cadre, évoquant de façon magnifique les "cases" de Sempé.

Au-delà de l’adaptation

Situé à Paris en 1955, date de la première publication du Petit Nicolas, on traverse la capitale, de Montmartre au jardin du Luxembourg en passant par les monuments de la capitale, mais surtout ses rues, dont le dessin capte toute les ambiances. Le charme opère et les acteurs du doublage Alain Chabat (Goscinny), Laurent Lafitte (Sempé) et le jeune Simon Faliu (Nicolas) s’y donnent à cœur joie.

A l’image de la bande dessiné (terme que Sempé n’aimait pas, préférant dessinateur de presse), ce Petit Nicolas dépasse la simple adaptation, il transpire l’amour pour le personnage et leurs créateurs. La technique de réalisation "à la mano", plutôt que numérique, collent à l'univers de Sempé et les dialogues reflètent le facétieux Goscinny (auxquels sa fille a contribués). Les superlatifs leur vont bien, ainsi qu'à leur Petit Nicolas : beau, amusant et familial.

L'affiche du "Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?" d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre (2022). (BAC FILMS)

La fiche

Genre : animation

Réalisatrice et réalisateur : Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

Acteurs (voix) : Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu

Pays : France

Durée : 1h22

Sortie : 12 octobre 2022

Distributeur : Bac Films

Synopsis : Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.