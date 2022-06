"Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon" : une comédie décalée et originale, au casting réjouissant

Festival de Cannes oblige, nous n'avons pas pu critiquer le premier long métrage de Christian Monnier, Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon, sorti le 25 mai. Mais cette séance de rattrapage vaut le déplacement, tant le film sort des sentiers battus. Cette drôle de tragi-comédie autour des gens de cinéma révèle Céline Mauge dans un premier rôle, rejointe par Philippe Rebbot, Jules Sitruk, Adèle Lebon et en arrière plan Philippe Bouchitey, Claire Nadeau, Valérie Mairesse et Dominique Pinon. Une comédie culottée.

Déconnecté

Actrice célèbre, Céline se rends à Saint-Pierre-et-Miquelon pour tourner avec le réalisateur réputé Milan Zodowski. Arrivée sur place, elle ne trouve qu’un ingénieur du son et une régisseuse, le réalisateur retranché dans sa cabane, refusant de de voir quiconque. Céline se retrouve coincée dans un tournage suspendu, seule face à elle-même, en prise avec une situation de plus en plus absurde.

Christian Monnier tire parti de l’île qu’il filme de façon splendide. Céline Mauge, son interprète, rappelle l’oubliée Marie-Hélène Breillat des années 70. De tous les plans, son expressivité traduit avec justesse la surprise puis le désarroi, au milieu d'une population locale déconnectée du monde.

Surréaliste

Très drôle dans son comique de situation, le film nous plonge à un rythme millimétré dans le drame. Les acteurs sont en première ligne, avec des dialogues qui participent au ton iconoclaste du film. Le surréalisme et l’absurde s’invitent, une tonalité toute british qui rompt avec les canons de la comédie à la française.

Le titre ne sert pas le film, pourtant une pépite. Brocardant la vision de l’artiste mégalo et suffisant, le vedettariat et les conditions de travail, la cible ne se limite pas au monde du cinéma mais vise les rapports humains au sens large. De l’humour au drame, Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon est réjouissant et rafraîchissant.

L'affiche de "Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon" de Christian Monnier (2022). (DESTINY FILMS)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Christian Monnier

Acteurs : Céline Mauge, Philippe Rebbot, Jules Sitruk, Adèle Lebon, Philippe Bouchitey, Claire Nadeau, Valérie Mairesse, Dominique Pinon

Pays : France / Canada

Durée : 1h35

Sortie : 25 mai 2022

Distributeur : Destinity Films