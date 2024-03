"Blue Giant" : adapté d'un manga, un animé célèbre le jazz à travers une superbe partition musicale

Blue Giant, au cinéma le 6 mars, est la première adaptation de l'œuvre éponyme du mangaka japonais Shinichi Ishizuka. Le long métrage de Yuzuru Tachikawa reprend la forte identité visuelle qui permettait de faire vivre la musique à travers les pages et offre enfin une partition de jazz à la série de mangas.

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, Dai joue du saxophone sur les berges d'une rivière de Sendai, sa ville natale. Le jeune musicien de 18 ans rêve de devenir "le meilleur jazzman au monde". Il quitte alors la région de son enfance pour rejoindre la capitale et tenter de se faire un nom.

À Tokyo, il s'installe chez son ami Tamada et fait la rencontre de Yukinori, un jeune pianiste talentueux. Malgré les réserves de ce dernier, le talent de Dai parvient à le convaincre de jouer avec lui.

Yukinori et Dai sont rapidement rejoints à la batterie par Tamada, aussi passionné qu'inexpérimenté. Ensemble, ils forment le trio Jass. Le pianiste, le saxophoniste et le nouveau batteur ne vivent plus que pour un objectif : se produire au So Blue, le club de jazz le plus célèbre du Japon.

Un grand film de jazz

La bande originale de Blue Giant a été composée par la célèbre pianiste japonaise Hiromi Uehara, notamment lauréate d'un Grammy Award pour le meilleur album de jazz contemporain.

Elle interprète ses compositions aux côtés du saxophoniste ténor Tomoaki Baba et du batteur Shun Ishiwaka, un trio étincelant qui confère à ce film musical ses notes de noblesse.

Yukinori, Dai et Tamada dans "Blue Giant" de Yuzuru Tachikawa. (EUROZOOM)

Le film de deux heures compte une quinzaine de minutes de live musicaux, un huitième de l'intrigue au total. Les scènes de concerts prodiguent une énergie folle : elles sont réalisées en 3D à l'aide de la technique de la "motion capture" qui permet d'enregistrer les positions des interprètes des morceaux pour en contrôler une version virtuelle.

Alors que Blue Giant propose une animation relativement attendue, le film s'envole lors des moments de performance musicale, propose des images presque psychédéliques. Fidèle à l'œuvre originale, l'adaptation cinématographique fait de la musique pour les oreilles, mais aussi pour les yeux.

Le récit d'une ascension

Blue Giant s'ancre dans le genre très traditionnel du "coming of age", un récit qui met en scène le passage à l'âge adulte et se focalise sur les événements formateurs, parfois de manière un peu trop sentimentale. À travers une nuée de flash-back et de visions du futur, le film brosse le portrait de l'ascension de Dai et de ses camarades. Le trio d'amis s'élance conjointement, mais le film ne perd jamais de vue leur histoire respective et donne à voir les privilèges, les petits boulots, et les sacrifices.

Film musical proche des mangas japonais qui plongent le lecteur dans les terrains de basket ou de foot, Blue Giant a aussi quelque chose de Whiplash du réalisateur Damien Chazelle. Bandages et gouttes de transpiration, tout est passion et dépassement de soi. Si Dai veut réveiller le jazz de Tokyo, cette adaptation réveille indéniablement un peu de jazz chez le spectateur : l'envie d'écouter quelques standards ou peut-être même de se mettre à la batterie.

Affiche du film "Blue Giant" réalisé par Yuzuru Tachikawa. Sortie au cinéma le 6 mars. (EUROZOOM)

La fiche

Genre : Animation, Musical

Réalisateur : Yuzuru Tachikawa

Acteurs (voix originales) : Yûki Yamada, Shôtarô Mamiya et Amane Okayama.

Musique originale : Hiromi Uehara

Durée : 2h

Sortie : 6 mars 2024

Distributeur : Eurozoom

Synopsis : La vie de Dai Miyamoto change lorsqu'il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s'entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l'aide de son ami Shunji. Jouant avec passion, Dai arrive un jour à convaincre le talentueux pianiste Yukinori de monter un groupe avec lui. Accompagnés de Shunji qui débute à la batterie, ils forment le trio Jass. Au fil des concerts, ils se rapprochent de leur but : se produire au So Blue, le club de jazz le plus célèbre du Japon, avec l'espoir de changer à jamais le monde du jazz.