"Black Panther : Wakanda Forever" : un second chapitre beau et épique, mais sans le héros du premier opus Chadwick Boseman

Une suite était dans les tuyaux dès 2018, Black Panther ayant récolté 1,344 milliard de dollars dans le monde. Mais en 2020 la mort de Chadwick Boseman, interprète du rôle-titre, a bouleversé les projets du réalisateur. Aujourd'hui dans Wakanda Forever, le héros disparu, les femmes prennent les rênes. Sortie : mercredi 9 novembre.

Guerre et pénuries d'énergie

Suite à la mort du roi T’Challa/Black Panther, la Reine Ramonda veille à la protection du Wakanda avec sa garde rapprochée. Tous les pays du monde lorgnent sur le vibranium, matière première et source d’énergie infinie, seulement présente sur leur territoire, et qu’il n’est pas question de négocier. Au fond des mers, le royaume du Talokan possède aussi cette ressource. Quand elle est découverte par un consortium minier, cette civilisation inconnue menace d’attaquer l’humanité.

Guerre et pénuries d'énergie, sujets au cœur de Wakanda Forever, collent aux préoccupations du monde actuel (Ukraine, crise du gaz). Cette synchronicité donne du sel à cette suite qui reste fidèle à la franchise. La réalisation de Ryan Coogler a du souffle et permet de tenir en haleine les spectateurs pendant les 2h42 du film. Mais un scénario schématique et l’absence du superhéros, auquel Chadwick Boseman apportait tout son charisme, freinent un peu l’ensemble.

Négociations âpres

Avec Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyongo'o), Okoye (Danai Gurira) et les guerrières d’élite Dora Milaje, Wakanda Forever prend des airs de Wonder Woman, l'héroïne de DC Comics, le rival de Marvel. Les Amazones ont fort à faire, face à des négociations âpres avec les puissances mondiales qui veulent aussi bénéficier du vibranium. Dans l’ombre, les Talokans, créatures amphibies des plus viriles et agressives, leur offrent une alliance, ce qui donne un peu de corps au script.

L’univers de fantasy est toujours somptueux, notamment dans les costumes, déjà atouts majeurs du film précédent. Le spectacle est au rendez-vous et l’action constante dans les règles de l’art. Mais peut-être un peu attendu.

L'affiche de "Black Panther : Wakanda Forever" de Ryan Coogler 2022). (THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE)

La fiche

Genre : Science-fiction / Superhéros

Réalisateur : Ryan Coogler

Acteurs : Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Winston Duke, Martin Freeman, Tenoch Huerta

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h42

Sortie : 9 novembre 2022

Distributeur : The Walt Disney Company France

Synopsis : La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.