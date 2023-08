Mostra de Venise : interrogé sur la grève des scénaristes et des acteurs, Adam Driver s'en prend à Netflix et Amazon

La star américaine Adam Driver a critiqué l'attitude des plateformes Netflix et Amazon face au mouvement de grève des scénaristes et des acteurs paralysant Hollywood, au cours de la présentation de "Ferrari" de Michael Mann, en compétition à la Mostra de Venise.

Adam Driver et l'équipe du film Ferrari font partie des rares productions à avoir obtenu un accord dérogatoire auprès du puissant syndicat SAG-AFTRA pour pouvoir faire de la promotion à la Mostra de Venise, malgré la grève. Ce mouvement, historique, vise à obtenir une meilleure rémunération en prenant notamment en compte la carrière des films sur les plateformes et à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle.

"Pourquoi est-ce qu'une petite société de distribution [comme Neon, qui distribue le film "Ferrari" aux Etats-Unis] peut accéder aux demandes [du syndicat] mais une grande société comme Netflix ou Amazon ne le peut pas ?", s'est-il étonné pendant la conférence de presse de présentation du film. La dérogation dont il a bénéficié "rend encore plus évident le fait que certains sont prêts à soutenir les gens avec lesquels ils collaborent, et d'autres non", a-t-il lancé, se disant "heureux" et "fier" d'être sur le Lido pour "soutenir ce film".

Afficher sa solidarité

"C'est pour toutes ces raisons qu'il n'est nul besoin de se prendre la tête pour décider de soutenir son syndicat et je suis ici pour cela, pour afficher ma solidarité et montrer que ce qui compte vraiment, ce sont les gens avec qui vous travaillez", a-t-il ajouté.

Le réalisateur de Ferrari, Michael Mann, a lui aussi affiché sa "solidarité totale" avec le mouvement social, au lendemain de l'ouverture de la 80e Mostra. La veille, le président du jury, le cinéaste américain Damien Chazelle, avait également exprimé son soutien aux grévistes.