"Les Gardiens de la Galaxie 3" : une tournée d'adieu brutale et déchirante pour les trublions de Marvel

La bande la plus rock'n'roll de l'univers cinématique Marvel (MCU) fait son retour pour une troisième aventure dans les profondeurs de l'espace. Au programme : des répliques toujours désopilantes mais aussi une violence inédite à la saga, qui tranche avec l'émotion d'une séparation annoncée.

Si vous vous sentez perdus dans l'univers foisonnant de Marvel, ils sont peut-être les meilleurs clients pour vous aider à raccrocher les wagons. Les Gardiens de la Galaxie, héros les plus punk et déjantés de la franchise, cultivent depuis la sortie de leur premier film en 2014 un jardin bien à eux, mélange habile d'humour et d'action survoltée. Leur retour semble donc arriver à point nommé pour redonner du souffle à un MCU perdu dans son propre cosmos depuis l'épique Avengers : Endgame il y a cinq ans.

Après la disparition de Thanos, Peter Quill compte sa joyeuse troupe presque au complet. Seule Gamora n'est plus la même personne que celle qu'il a tant aimée, mais une version "alternative" qui n'a aucun souvenir en commun avec le groupe. Mais au-delà de cette déception amoureuse, le leader des Gardiens va devoir faire face à l'agression de son ami Rocket par un mystérieux ennemi, travaillant pour le Maître de l'évolution. Ce dernier s'avère être le créateur du célèbre raton laveur qui parle et cherche à percer les secrets de l'intelligence supérieure de l'animal afin de créer un peuple parfait. Star Lord, Drax, Mantis, Nebula et Groot vont donc se lancer dans une opération à haut risque pour sauver la vie de leur partenaire.

Complices et complémentaires

Comme dans les deux précédents volets, la grande force des Gardiens de la Galaxie 3 réside avant tout dans l'alchimie entre ses principaux héros. Le "clan des sept" (et même un peu plus si on intègre des personnages secondaires) n'a rien perdu de pouvoir comique, de son sens de la répartie et de ses citations cinglantes qui font mouche. On aime les voir se chamailler, se chambrer, s'entraider et aussi se complimenter, à leur façon. Chris Pratt reprend avec un plaisir communicatif ce rôle qu'il semble affectionner tout particulièrement : celui d'un capitaine tantôt simplet, tantôt inspiré, prêt à tout sacrifier pour protéger les siens. Mention spéciale pour Nebula (Karen Gillan) qui dissimule sous ses réactions très premier dégré une personnalité de plus en plus touchante. Impossible également de rester insensible au sort de Rocket, dont l'exploration du passé fait office de fil conducteur. Aux côtés d'autres créatures mutilées et mécaniquement "améliorées", le raton le mieux armé de la galaxie va dévoiler ses origines mais également toute sa sensibilité. Un axe narratif audacieux traîté de manière particulièrement dense par le réalisateur américain James Gunn - déjà aux manettes des deux précédents films - pour soulever le débat sur la condition animale et les expériences de manipulations génétiques.

Les origines de Rocket constituent le fil conducteur de ce troisième et dernier volet des "Gardiens de la Galaxie". (Copyright 2022 MARVEL)

Décalage permanent

Mais ce qui surprend le plus dans cette ultime épopée, ce sont ces scènes de violence inédites dans la trilogie et finalement assez rares chez Marvel, du moins dans ces proportions. Dans les premières minutes, l'assaut extrêmement rude du puissant ennemi laisse perplexe pour un film dont l'affiche promet un divertissement parfaitement familial. Cette brutalité parsemée ici et là dans les 2 heures 30 de visionnage a été décrite par le cinéaste comme un moyen pour lui "d'accentuer l'authenticité" de ses personnages : le choix assumé d'un grand écart entre la sauvagerie des batailles et la légéreté des dialogues si caractéristique des Gardiens de la Galaxie.

Malgré cette dualité marquée, ce "volume 3" ne rate pas le rendez-vous des adieux de ses héros. La scène finale s'étire en longueur pour prendre le soin d'offrir à chaque personnage une conclusion qui lui ressemble. On a alors le sentiment de dire au revoir à un groupe de copains qu'on n'a aucune envie de quitter, parce qu'on sait qu'on ne rira pas autant avec les prochains. Et c'est précisément parce qu'il a su conserver cet esprit de famille jusqu'au bout que Les Gardiens de la Galaxie 3 réussit à sortir du lot des dernières productions Marvel très moyennes. Au point de se demander s'il n'est pas sage, finalement, de garder un espoir de les revoir.

Cédric Cousseau

La fiche

Genre : action, fantastique, science-fiction

Réalisateur : James Gunn

Acteurs : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff et les voix de Bradley Cooper et Vin Diesel

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h30

Sortie : 3 mai 2023

Société de production : Marvel Studios

Société de distribution : Walt Disney Studios Motion Pictures

Synopsis : Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.