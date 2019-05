EN IMAGES. Cannes 2019 : Tarantino, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, trio de choc sur les marches

25 ans après "Pulp Fiction", Quentin Tarantino présente "Once Upon a Time... in Hollywood" et son casting d'élite.

Jules BOUDIER franceinfo Culture Rédaction Culture France Télévisions

C'est une des montées de marches les plus attendues de ce 72e Festival de Cannes. Les vieux baroudeurs Tarantino, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, accompagnés de l'étoile montante Margot Robbie, se retrouvent sur le tapis rouge pour le plus grand bonheur des fans.

1 | 13 (De gauche à droite) Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Quentin Tarantino, la crème du cinéma américain sur le tapis rouge de Once Upon a Time... in Hollywood ce soir. VALERY HACHE / AFP

2 | 13 Brad Pitt, accompagné de Leonardo Di Caprio, se présente aux photographes sur le tapis rouge de Once Upon a Time... in Hollywood. Pour la première fois, les deux stars américaines se retrouvent à l'affiche d'un film de Tarantino. ANTONIN THUILLIER / AFP

3 | 13 (De gauche à droite) Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino et Margot Robbie arrivent sur le tapis rouge pour présenter Once Upon a Time... in Hollywood. VALERY HACHE / AFP

4 | 13 L'actrice australienne Margot Robbie et son sourire éclatant. ALBERTO PIZZOLI / AFP

5 | 13 Une foule se presse pour obtenir un autographe de Brad Pitt, venu présenter Once Upon a Time... in Hollywood. CHRISTOPHE SIMON / AFP

6 | 13 Leonardo Di Caprio (à droite) chuchote à l'oreille de Quentin Tarantino sur le tapis rouge de Once Upon a Time... in Hollywood. C'est la deuxième fois que l'acteur tourne avec le cinéaste américain. LOIC VENANCE / AFP

7 | 13 Moment de complicité dans le casting de Once Upon a Time... in Hollywood . ALBERTO PIZZOLI / AFP

8 | 13 Margot Robbie, l'actrice australienne à l'affiche de Once Upon a Time... in Hollywood. ANTONIN THUILLIER / AFP

9 | 13 La resplendissante chanteuse israëlienne Daniella Pick, venue soutenir son mari Quentin Tarantino pour la présentation de Once Upon a Time... in Hollywood . ALBERTO PIZZOLI / AFP

10 | 13 Le réalisateur de Once Upon a Time... in Hollywood Quentin Tarantino, cible des photographes sur le tapis rouge. LOIC VENANCE / AFP

11 | 13 Les (très) élégants Brad Pitt et Leonardo DiCaprio sur fond de tapis rouge pour la présentation de Once Upon a Time... in Hollywood . Le premier était à l'affiche d'Inglorious Basterds, le second de Django Unchained... Deux productions de Quentin Tarantino. CHRISTOPHE SIMON / AFP

12 | 13 Les fans hurlants se ruent sur Leonardo DiCaprio à son arrivée sur le tapis rouge. CHRISTOPHE SIMON / AFP