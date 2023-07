Le réalisateur Xavier Dolan annonce mettre fin à sa carrière : "Je n’ai plus l’envie ni la force de m’engager dans un projet"

A seulement 34 ans, le cinéaste canadien Xavier Dolan annonce prendre sa retraite. Le réalisateur et acteur se montre las de l'industrie cinématographique.

Il tire sa révérence. Dans une interview accordée au journal espagnol El País mercredi 5 juillet, le réalisateur canadien Xavier Dolan a annoncé prendre sa retraite. "Je renonce au cinéma et à la réalisation", a révélé le cinéaste âgé de 34 ans.

Le réalisateur évoque notamment l'échec et le coût de sa nouvelle série, La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, sortie au début de l'année. "Je n'ai rien gagné avec la série. J'ai investi mon salaire dans la production et mon père a dû me prêter de l'argent." Le prodige du cinéma se dit alors découragé par cette expérience : "Je n'ai plus l'envie ni la force de m'engager dans un projet pendant deux ans pour que presque personne ne le voie. J'y ai mis trop de passion pour être aussi déçu."

"Je me demande si mon cinéma est mauvais"

"A force, je me demande si mon cinéma est mauvais, alors que je sais qu'il ne l'est pas", lâche-t-il. Dans les colonnes du quotidien espagnol, Xavier Dolan se montre inquiet de l'avenir en général. "Je ne comprends pas à quoi ça sert de s'efforcer à raconter des histoires pendant que le monde s'écroule autour de nous. L'art est inutile, et se consacrer au cinéma une perte de temps", lâche-t-il.

Ce n'est pas la première fois que Xavier Dolan tient ce discours. A la sortie de sa série La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, il expliquait vouloir marquer une pause dans sa carrière, "épuisé" par le tournage. Dans une interview accordée au journal Le Monde en janvier 2023 à cette occasion, Xavier Dolan confiait déjà sa "lassitude du métier, de la profession et de l'industrie". Et le cinéaste d'ajouter : "J'ai l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Pour un long moment." Il affirmait toutefois ne pas vouloir totalement tourner le dos aux caméras : "Je vais faire de la publicité, et je n'ai jamais dit que j'arrêtais de jouer !"

Agé de 34 ans, le réalisateur canadien compte huit longs-métrages à son palmarès, notamment Mommy couronné par le César du meilleur film étranger en 2015 et le Prix du jury à la 67e édition du Festival de Cannes, ou encore Juste la fin du monde, qui lui a valu le Grand Prix du Festival de Cannes en 2016 et le César de la meilleure réalisation.

Acteur dans certains de ses films comme Les Amours imaginaires ou Matthias et Maxime, il est également à l'affiche d'une dizaine d'autres productions, comme Illusions perdues de Xavier Giannolli sorti en 2021. Son dernier projet, La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, est une adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Michel Marc Bouchard, diffusée sur Canal+ au début de l'année.