Le cinéaste italien Vittorio Taviani est mort

Le cinéaste italien Vittorio Taviani qui, avec son frère Paolo, a signé certains des grands films du cinéma transalpin est mort à Rome, à 88 ans, ont annoncé dimanche les médias, citant des sources familiales. Le cinéaste, malade depuis longtemps, avait réalisé avec son frère une quinzaine de longs métrages, dont le plus célèbre, Padre padrone, avait reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1977. Ils avaient également remporté le Grand prix du jury en 1982 pour La Nuit de San Lorenzo, puis l'Ours d'or à Berlin en 2012 pour César doit mourir.

L'ancien président du Festival de Cannes Gilles Jacob a rendu hommage sur Twitter aux deux frères, "grandissimes cinéastes".

« Les bons sentiments ne font pas de bonne littérature ». Pourtant on peut être un homme bon, un humaniste dans l’âme et en même temps un grand cinéaste comme Vittorio (et Paolo)TAVIANI. « César doit mourir » titre de leur récent gd film: pas les TAVIANI, ils sont immortels.