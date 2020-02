Joaquin Phoenix en chirurgien pour sauver la planète dans un court métrage militant

L'acteur américain Joaquin Phoenix, très engagé dans la lutte pour le climat, a participé à un film militant de 3'30 minutes pour la survie de la planète

L'acteur américain Joaquin Phoenix, le grand favori de l'Oscar du meilleur acteur pour Joker, a joué dans un court-métrage produit par des ONG pour mettre en valeur le rôle des indigènes dans la protection de la forêt amazonienne et dans la survie de la planète.

Dans Guardians of Life (Gardiens de la vie), un film de deux minutes mis en ligne jeudi par les ONG Amazon Watch et Extinction Rebellion, l'acteur de 45 ans est un chirurgien qui tente de sauver la vie d'un patient agonisant. La scène ressemble à un épisode de séries comme Urgences et Grey's Anatomy.

Jusqu'au moment où Joaquin Phoenix abandonne l'opération, considérant que la patiente est morte. Une autre médecin, incarnée par l'actrice germano-péruvienne d'origine indigène Q'orianka Kilcher, entre alors en scène. En apposant ses mains, elle parvient à ressusciter le patient, dont l'image est finalement dévoilée : on peut voir à la place de son coeur les forêts d'Amazonie et d'Australie en feu, vues par satellite.

Une femme indigène sauve l'Amazonie

"J'ai fait ce film pour éveiller les consciences sur l'effet de l'industrie de la viande et des produits laitiers sur les changements climatiques", a expliqué Joaquin Phoenix, un végétarien de longue date, cité dans un communiqué d'Amazon Watch, une ONG ayant son siège aux Etat-Unis. "Nous sommes en train de couper et de brûler les forêts tropicales et nous observons les effets de ces actions dans le monde entier", a-t-il ajouté.

"Une femme indigène sauve l'Amazonie, ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité de la forêt. L'Amazonie est le coeur de notre planète et les peuples indigènes en sont les gardiens", a pour sa part dit Leila Salazar-Lopez, la directrice exécutive d'Amazon Watch.

Le court-métrage a été salué par Sonia Guajajara, la coordinatrice de l'Assemblée des peuples indigènes du Brésil (Apib), qui dénonce régulièrement la politique environnementale du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. "Nous avons besoin de solidarité internationale (...) pour donner plus de visibilité à notre combat en dénonçant la destruction de l'Amazonie et les violences contre les peuples qui défendent son existence", a-t-elle affirmé.

Le président Bolsonaro a été fortement critiqué par la communauté internationale en raison de la recrudescence de la déforestation et des incendies en Amazonie. Le gouvernement brésilien doit soumettre prochainement au Congrès un projet de loi controversé visant à autoriser l'exploration minière sur les terres indigènes.