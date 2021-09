Mort de Jean-Paul Belmondo : Michel Drucker se confie sur sa longue amitié avec l'acteur

A-S. Lapix

Michel Drucker connaissait Jean-Paul Belmondo depuis de nombreuses années. "Dans une autre vie, on jouait au foot ensemble, il y a 55 ans, on avait une équipe, il était gardien de but, il rêvait de sport, il voulait être boxeur, il voulait être cycliste, il voulait être pilote", raconte l'animateur. Les deux hommes sont redevenus proches lorsque l'acteur, dans les années 2000, a été victime d'un AVC. Michel Drucker, qui pilotait des hélicoptères, l'avait amené dans un centre de réadaptation à Granville (Manche).

Une amitié dans les pires moments

"Je me rappelle, c'était un jour de novembre, il y avait un petit crachin, c'était d'une grande tristesse", se souvient la star de télévision. Finalement, dans cette atmosphère lugubre, "Bebel" a changé d'avis. En se penchant par la fenêtre de sa chambre, il lui a dit : "Tu me ramènes immédiatement à Paris, sinon je te fais ma dernière cascade". L'acteur est tout de même resté trois mois dans cet institut. "Ce qui lui est arrivé, c'est terrible, imaginez l'athlète du cinéma français, le superman, qui est handicapé, alors il est resté absent (...) mais un jour, avec sa canne, il a décidé d'affronter le public", se remémore son ami.