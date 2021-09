Mort de Jean-Paul Belmondo : le réalisateur Claude Lelouch lui rend hommage

Claude Lelouch a réalisé quatre films avec Jean-Paul Belmondo, "Un homme qui me plait", "Les Misérables", "D'un film à l'autre" et "Itinéraire d'un enfant gâté". Ce dernier est le seul qui lui a valu le César du meilleur acteur. Le réalisateur lui rend hommage en direct dans le 20 Heures de France 2, lundi 6 septembre.

"Il était, à lui tout seul, une cour de récréation dont la France avait besoin." Après l'annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo, lundi 6 septembre, Claude Lelouch, avec qui l'acteur a tourné quatre films, lui rend hommage, en direct dans le 20 Heures de France 2. "Il avait un sourire qui méritait tous les discours de la Terre. Quand on tournait avec lui, il arrivait à casser tous les clichés, on pouvait lui faire dire n'importe quoi et on l'écoutait", se souvient le réalisateur.

"On était fous de Belmondo"

"Il savait nous faire rire, pleurer et nous filer la chair de poule (...) À chaque fois que je disais 'Coupez', je disais 'Merci'", raconte Claude Lelouch qui a consacré un court-métrage à Belmondo en 1965. "Il aimait la vie et il avait envie de la faire aimer à la Terre entière et il a réussi", sourit le metteur en scène. "Il était un héros devant la caméra et derrière la caméra (...) c'est pour ça qu'on l'aimait tous, on était fous de Belmondo", conclut Claude Lelouch.