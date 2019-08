"Frankie", film tchekhovien avec Isabelle Huppert, vaut pour ses acteurs

Habitué du Festival du cinéma américain de Deauville et de Sundance, Ira Sachs était en compétition à Cannes avec "Frankie" où Isabelle Huppert joue une actrice atteinte d'un cancer.

Ira Sachs a conquis le public et la critique avec Love is Strange (2014) et Brooklyn Village (Grand Prix au Festival du cinéma américain de Deauville en 2016). Figure majeure du cinéma indépendant américain, il concourait pour la Palme d’or à Cannes avec Frankie qui sort mercredi 28 août sur les écrans. Film aux réminiscences tchekhoviennes, Isabelle Huppert y interprète une célèbre comédienne qui se sait condamnée par un cancer.

Affinités particulières

Star de cinéma, Frankie (Isabelle Huppert) rassemble avec son mari (Brendan Gleeson) leurs enfants (Jérémie Reinier, Sennia Nania) et leurs amis (Marisa Tomei, Pascal Greggory, Greg Kinnear…) dans une maison au Portugal. Frankie tient plus que tout à cette réunion, car elle sera la dernière. Elle se sait en effet condamnée par un cancer généralisé. Réunis pour une dernière fois, ils vont pourtant vivre chacun de leur côté ce séjour, selon leurs affinités particulières.

SBS Distribution

Tchekhov vient tout de suite à l’esprit dès qu’une réunion de famille et/ou d’amis, teintée de nostalgie est le sujet d’un film. Nombre de réalisateurs renvoient au dramaturge russe, comme Woody Allen (September), Nikita Mikhalkov (Soleil trompeur) ou Nuri Bilge Ceylan (Winter Sleep). Ira Sachs les rejoint, en apportant une touche toute américaine à son approche. Il invite le thème du cinéma dans son film, tout ce petit monde rassemblé au Portugal appartenant majoritairement à la profession.

Pour les acteurs

Sous le soleil radieux du Portugal et dans des paysages exceptionnels, le groupe invité par Frankie n’est que rarement rassemblé. L’actrice passe de l’un à l’autre, elle s’attarde avec son fils, un directeur de la photographie tente de séduire une coiffeuse professionnelle d’Hollywood, et un couple d’amis se déchire... La comédienne en sursis se retrouve une bonne partie du temps seule. Comme si la mort rôdant autour d’elle l’isolait de ses hôtes. Il faudra attendre les derniers plans du film pour les voir tous réunis autour d’elle, lors d’un pèlerinage au sommet d’une falaise auquel elle les a conviés.

Brendan Gleeson, Jérémie Renier et Marisa Tomei dans Frankie de Ira Sachs (SBS Distribution) Ce parcours tchékhovien, habité par d’excellents acteurs, n’est pas satisfaisant pour autant. Ira Sachs, si sensible dans ses films précédents, en empathie avec ses personnages touchants, reste ici très en retrait. L’émotion n’est pas conviée, laissant le spectateur au bord du chemin. A croire que si Isabelle Huppert, ainsi que ses partenaires, n’étaient pas de la partie, le film n'aurait pas été de la compétition cannoise, de laquelle il est d'ailleurs reparti bredouille.

L'affiche du film de Ira Sachs "Frankie" (SBS Distribution)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Ira Sachs

Acteurs : Isabelle Huppert, Marisa Tomei, Brendan Gleeson, Jérémie Reinier, Pascal Greggory, Greg Kinnear,

Pays : Espagne

Durée : 1h38

Sortie : 28 août 2019

Distributeur : SBS Distribution

Synopsis : Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.